Келлог зустрівся у Вашингтоні з українською делегацією. ФОТО

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог провів у Вашингтоні зустріч з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, секретарем РНБО Рустемом Умєровим і першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею.

келлог з ємаком і умєровим

"Чудова дискусія сьогодні вранці з Андрієм Єрмаком, Рустемом Умєровим та Сернієм Кислицею разорм з Джоном Коулом (заступник Келлога - ред.). Дякую за зустріч", - написав Келлог у соцмережі Х.

