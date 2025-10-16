Келлог встретился в Вашингтоне с украинской делегацией. ФОТО

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог провел в Вашингтоне встречу с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Замечательная дискуссия сегодня утром с Андреем Ермаком, Рустемом Умеровым и Сергеем Кислицей вместе с Джоном Коулом (заместитель Келлога. - Ред.). Благодарю за встречу", - написал Кэллог в соцсети Х.

