Келлог встретился в Вашингтоне с украинской делегацией. ФОТО
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог провел в Вашингтоне встречу с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Замечательная дискуссия сегодня утром с Андреем Ермаком, Рустемом Умеровым и Сергеем Кислицей вместе с Джоном Коулом (заместитель Келлога. - Ред.). Благодарю за встречу", - написал Кэллог в соцсети Х.
