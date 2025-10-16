РУС
Келлог встретился в Вашингтоне с украинской делегацией. ФОТО

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог провел в Вашингтоне встречу с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.

келлог с емаком и умеровым

"Замечательная дискуссия сегодня утром с Андреем Ермаком, Рустемом Умеровым и Сергеем Кислицей вместе с Джоном Коулом (заместитель Келлога. - Ред.). Благодарю за встречу", - написал Кэллог в соцсети Х.

Автор: 

Кислица Сергей (192) Ермак Андрей (1318) Умеров Рустем (654) Келлог Кит (238)
Келих підняв келих...
16.10.2025 20:17 Ответить
Щиро дякую пану Келлогу за всебічну підтримку України.
16.10.2025 21:34 Ответить
ПІДСУМОК(((("Чудова дискусія сьогодні вранці з Андрієм Єрмаком, Рустемом Умєровим та Сернієм Кислицею разорм з Джоном Коулом (заступник Келлога - ред.). Дякую за зустріч", (В КОРИДОРІ)
16.10.2025 20:17 Ответить
Американець і жодного українця.
16.10.2025 20:21 Ответить
Шо за зброд від України?
16.10.2025 20:22 Ответить
В тренде - разговоры про паспорта
Не хотите узнать - есть ли американский паспорт у УМЕРОВА?
Да 100 % есть!!!!
Про Ермака я вообще молчу
У него ,как и у Владимира Александровича - коллекция, небось
Оно и понятно
Крестные отцы все- таки ......
Украинские АЛЬ КАПОНЕ!!!!!!
Да еще и с армией!!!!!!!
Аль КАПОНЕ с небес точно завидует пацанам....
16.10.2025 20:34 Ответить
Хіба цих двох мудаків можна назвати делегацією з України?
16.10.2025 20:36 Ответить
Здоровий цей Єрмак. Може він тримає маленького Бубочку у сексуальному психологічному рабстві? Домінує та довлєєт?
16.10.2025 20:42 Ответить
 
 