УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9445 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
216 1

Доба на Донеччині: дев’ять людей зазнали поранень, серед них – дитина. ФОТОрепортаж

Росія масовано атакувала Донеччину дронами та авіабомбами. Пошкоджено будинки, школи та об’єкти інфраструктури. Серед поранених - дитина

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район 

У Мирному через удар БПЛА "Герань-2" постраждали двоє цивільних осіб.

Встановлено інформацію про загиблу цивільну особу в Ганнівці, яку було вбито під час обстрілу 15 жовтня.

Краматорський район

По Лиману Росія вдарила бомбою "КАБ-250" та FPV-дроном – зруйновано заклад освіти, пошкоджено приватний будинок. У Миколаївці пошкоджено об’єкт інфраструктури. В Олександрівці Краматорської ТГ ворожий БпЛА "Ланцет" пошкодив вантажівку з причепом.

На Райгородок росіяни скинули бомбу "КАБ-250" – поранили трьох людей, зокрема 11-річного хлопчика. Дитину з пораненнями очей, обличчя та тіла направлено до лікарні Дніпра. Руйнувань зазнали 16 приватних будинків і цивільне авто.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Рай-Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю та лінію електропередач. 

Близько опівночі  ворог завдав трьох ударів по Краматорську, повідомили у Краматорській міській раді. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Тип зброї та наслідки встановлюються. О 04:48, з застосуванням БпЛА "Молнія-2", російські війська завдали удару по відкритій місцевості в одному з мікрорайонів міста. 

Троє людей зазнали поранень у Криницях Новодонецької ТГ внаслідок дронової атаки, пошкоджено автомобіль.

По Дружківці ворог завдав 9 ударів – КАБом і БпЛА "Ланцет". Травмовано цивільну особу, пошкоджено 2 багатоквартирних і 10 приватних будинків, 2 заклади освіти, цивільне авто.

Костянтинівку окупанти атакували двома бомбами "КАБ-250" – зруйнували багатоквартирний будинок і заклад освіти. Ще дві бомби розірвались в Олексієво-Дружківці, пошкодивши 13 приватних осель.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 2 - у Дронівці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Дніпропетровщину: у Кривому Розі пошкоджено енергетичну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

Краматорськ (790) обстріл (31402) Донецька область (9844) Бахмутський район (650) Краматорський район (780) Покровський район (1104) Сіверськ (158) Дронівка (3) Дружківка (65) Костянтинівка (482) Миколаївка (13) Олександрівка (4) Райгородок (8) Рай-Олександрівка (9) Криниці (2) Мирне (3) Ганнівка (5) Олексієво-Дружківка (10) Лиман (110)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По рашиськи це називаєтся "защита русскоязичного население" крім огиди і ненависті до злочиної рашиської орди нічого немає ,це варвари.
показати весь коментар
17.10.2025 11:58 Відповісти
 
 