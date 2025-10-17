Доба на Донеччині: дев’ять людей зазнали поранень, серед них – дитина. ФОТОрепортаж

Росія масовано атакувала Донеччину дронами та авіабомбами. Пошкоджено будинки, школи та об’єкти інфраструктури. Серед поранених - дитина

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Мирному через удар БПЛА "Герань-2" постраждали двоє цивільних осіб.

Встановлено інформацію про загиблу цивільну особу в Ганнівці, яку було вбито під час обстрілу 15 жовтня.

Краматорський район

По Лиману Росія вдарила бомбою "КАБ-250" та FPV-дроном – зруйновано заклад освіти, пошкоджено приватний будинок. У Миколаївці пошкоджено об’єкт інфраструктури. В Олександрівці Краматорської ТГ ворожий БпЛА "Ланцет" пошкодив вантажівку з причепом.

На Райгородок росіяни скинули бомбу "КАБ-250" – поранили трьох людей, зокрема 11-річного хлопчика. Дитину з пораненнями очей, обличчя та тіла направлено до лікарні Дніпра. Руйнувань зазнали 16 приватних будинків і цивільне авто.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Рай-Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю та лінію електропередач.

Близько опівночі ворог завдав трьох ударів по Краматорську, повідомили у Краматорській міській раді. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Тип зброї та наслідки встановлюються. О 04:48, з застосуванням БпЛА "Молнія-2", російські війська завдали удару по відкритій місцевості в одному з мікрорайонів міста.

Троє людей зазнали поранень у Криницях Новодонецької ТГ внаслідок дронової атаки, пошкоджено автомобіль.

По Дружківці ворог завдав 9 ударів – КАБом і БпЛА "Ланцет". Травмовано цивільну особу, пошкоджено 2 багатоквартирних і 10 приватних будинків, 2 заклади освіти, цивільне авто.

Костянтинівку окупанти атакували двома бомбами "КАБ-250" – зруйнували багатоквартирний будинок і заклад освіти. Ще дві бомби розірвались в Олексієво-Дружківці, пошкодивши 13 приватних осель.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 2 - у Дронівці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Дніпропетровщину: у Кривому Розі пошкоджено енергетичну інфраструктуру. ФОТОрепортаж



























