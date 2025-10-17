Сутки на Донетчине: девять человек получили ранения, среди них – ребенок. ФОТОрепортаж

Россия массированно атаковала Донецкую область дронами и авиабомбами. Повреждены дома, школы и объекты инфраструктуры. Среди раненых - ребенок

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Мирном из-за удара БПЛА "Герань-2" пострадали двое гражданских лиц.

Установлена информация о погибшем гражданском лице в Анновке, которое было убито во время обстрела 15 октября.

Краматорский район

По Лиману Россия ударила бомбой "КАБ-250" и FPV-дроном - разрушено учебное заведение, поврежден частный дом. В Николаевке поврежден объект инфраструктуры. В Александровке Краматорской ТГ вражеский БпЛА "Ланцет" повредил грузовик с прицепом.

На Райгородок россияне сбросили бомбу "КАБ-250" - ранили трех человек, в том числе 11-летнего мальчика. Ребенок с ранениями глаз, лица и тела направлен в больницу Днепра. Разрушениям подверглись 16 частных домов и гражданское авто.

В Рай-Александровке повреждены админздание и линия электропередач.

Около полуночи враг нанес три удара по Краматорску, сообщили в Краматорском городском совете. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Тип оружия и последствия устанавливаются. В 04:48, с применением БпЛА "Молния-2", российские войска нанесли удар по открытой местности в одном из микрорайонов города.

Три человека получили ранения в Криницах Новодонецкой ТГ в результате дроновой атаки, поврежден автомобиль.

По Дружковке враг нанес 9 ударов - КАБом и БпЛА "Ланцет". Травмирован гражданский человек, повреждены 2 многоквартирных и 10 частных домов, 2 учебных заведения, гражданское авто.

Константиновку оккупанты атаковали двумя бомбами "КАБ-250" - разрушили многоквартирный дом и учебное заведение. Еще две бомбы разорвались в Алексеево-Дружковке, повредив 13 частных домов.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов, еще 2 - в Дроновке.

