РФ розширює авіабазу "Енгельс-2", звідки здійснює масовані удари по Україні. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Окупанти розширюють авіабазу "Енгельс-2" — головний осередок стратегічної авіації, звідки Росія запускає літаки-ракетоносці для ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляє спецпідрозділ "Аратта" Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Так, у північній частині бази триває заливання бетону та підготовка 12 нових стоянок для літаків Ту-95МС, Ту-160, Су-34 і Су-35.

Саме з "Енгельса-2" Росія здійснює масовані ракетні атаки по містах України.

Раніше українські безпілотники вже вражали об’єкт, знищивши десятки крилатих ракет і паливні склади — вибухи було чути навіть у Саратові.

"Активне будівництво свідчить: Росія готується до нових хвиль ударів. Україні необхідно нарощувати власні діпстрайкові спроможності — безпілотники, далекобійні ракети та високоточну зброю, щоб бити по таких базах на випередження", - додали в спецпідрозділі "Аратта".

***** готується до ще більш маштабної війни а в цей час тягає Тампона за носа і витягує з нього дедлайни. Європа нажаль теж після кожних заяв ***** розслабляється і мріє про хоч якийсь мир який ***** їм принесе
показати весь коментар
17.10.2025 16:38 Відповісти
от би на томагавків... мрії
показати весь коментар
17.10.2025 16:46 Відповісти
Хіба, Ви не бачили фламінго зеленського...?
показати весь коментар
17.10.2025 17:07 Відповісти
Это - что бы мы меньше промахивались!
показати весь коментар
17.10.2025 16:55 Відповісти
А найпотужніший готує відповідь гіперзвуковими скумбріонами
показати весь коментар
17.10.2025 17:20 Відповісти
 
 