РФ розширює авіабазу "Енгельс-2", звідки здійснює масовані удари по Україні. СУПУТНИКОВЕ ФОТО
Окупанти розширюють авіабазу "Енгельс-2" — головний осередок стратегічної авіації, звідки Росія запускає літаки-ракетоносці для ракетних ударів по Україні.
Про це повідомляє спецпідрозділ "Аратта" Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
Так, у північній частині бази триває заливання бетону та підготовка 12 нових стоянок для літаків Ту-95МС, Ту-160, Су-34 і Су-35.
Саме з "Енгельса-2" Росія здійснює масовані ракетні атаки по містах України.
Раніше українські безпілотники вже вражали об’єкт, знищивши десятки крилатих ракет і паливні склади — вибухи було чути навіть у Саратові.
"Активне будівництво свідчить: Росія готується до нових хвиль ударів. Україні необхідно нарощувати власні діпстрайкові спроможності — безпілотники, далекобійні ракети та високоточну зброю, щоб бити по таких базах на випередження", - додали в спецпідрозділі "Аратта".
