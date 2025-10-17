РФ расширяет авиабазу "Энгельс-2", откуда наносит массированные удары по Украине. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Оккупанты расширяют авиабазу "Энгельс-2" - главный очаг стратегической авиации, откуда Россия запускает самолеты-ракетоносцы для ракетных ударов по Украине.
Об этом сообщает спецподразделение "Аратта" Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, в северной части базы продолжается заливка бетона и подготовка 12 новых стоянок для самолетов Ту-95МС, Ту-160, Су-34 и Су-35.
Именно с "Энгельса-2" Россия осуществляет массированные ракетные атаки по городам Украины.
Ранее украинские беспилотники уже поражали объект, уничтожив десятки крылатых ракет и топливные склады - взрывы были слышны даже в Саратове.
"Активное строительство свидетельствует: Россия готовится к новым волнам ударов. Украине необходимо наращивать собственные дипстрайковые способности - беспилотники, дальнобойные ракеты и высокоточное оружие, чтобы бить по таким базам на опережение", - добавили в спецподразделении "Аратта".
