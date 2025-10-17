Білий дім опублікував фото з зустрічі Трампа та Зеленського: "Ми тут, щоб врятувати тисячі життів". ФОТО
В Білому домі опублікували фото із зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
На офіційному акаунті опублікували фото Трампа та Зеленського на вході у Білий дім, оформлене в чорно-білих тонах, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не втрачаємо людей, ми не витрачаємо гроші, нам платять за боєприпаси та ракети... ми уклали дуже вигідну угоду з НАТО... Але ми тут не для цього. Ми тут, щоб врятувати тисячі життів", - сказано у дописі під фото.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.
Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Траур?
"в бєлом домє всьо разгранічєно чотко: у бєлого долляры, у чорного - нєт"