УКР
Новини Фото Зустріч Зеленського з Трампом
1 717 7

Білий дім опублікував фото з зустрічі Трампа та Зеленського: "Ми тут, щоб врятувати тисячі життів". ФОТО

В Білому домі опублікували фото із зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

На офіційному акаунті опублікували фото Трампа та Зеленського на вході у Білий дім, оформлене в чорно-білих тонах, інформує Цензор.НЕТ.

зеленський,трамп

"Ми не втрачаємо людей, ми не витрачаємо гроші, нам платять за боєприпаси та ракети... ми уклали дуже вигідну угоду з НАТО... Але ми тут не для цього. Ми тут, щоб врятувати тисячі життів", - сказано у дописі під фото.

Читайте: Путін не готовий, але з допомогою Трампа ми зможемо зупинити цю війну, - Зеленський

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (25837) Трамп Дональд (7375)
Траур?
17.10.2025 23:46 Відповісти
щодо кого?
18.10.2025 00:27 Відповісти
Цинізм вищої проби.
17.10.2025 23:47 Відповісти
Ну тут 50/50. Трампу на цю війну відверто пох, а кому вигідна війна згадайте із передвиборчих промов теперішнього ***********.
17.10.2025 23:53 Відповісти
По суті, це і є весь результат зустрічі - фото Трампа з якимось невідомим організмом
17.10.2025 23:51 Відповісти
Україно, бажаю тобі стати незалежною!
17.10.2025 23:53 Відповісти
блек енд уайт
"в бєлом домє всьо разгранічєно чотко: у бєлого долляры, у чорного - нєт"
