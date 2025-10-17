Білий дім опублікував фото з зустрічі Трампа та Зеленського: "Ми тут, щоб врятувати тисячі життів". ФОТО

В Білому домі опублікували фото із зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

На офіційному акаунті опублікували фото Трампа та Зеленського на вході у Білий дім, оформлене в чорно-білих тонах.

"Ми не втрачаємо людей, ми не витрачаємо гроші, нам платять за боєприпаси та ракети... ми уклали дуже вигідну угоду з НАТО... Але ми тут не для цього. Ми тут, щоб врятувати тисячі життів", - сказано у дописі під фото.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.

