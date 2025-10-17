Белый дом опубликовал фото со встречи Трампа и Зеленского: "Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней". ФОТО
В Белом доме опубликовали фото со встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
На официальном аккаунте опубликовали фото Трампа и Зеленского на входе в Белый дом, оформленное в черно-белых тонах, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты... мы заключили очень выгодное соглашение с НАТО... Но мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней", - сказано в заметке под фото.
Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.
Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.
