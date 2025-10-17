РУС
Белый дом опубликовал фото со встречи Трампа и Зеленского: "Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней". ФОТО

В Белом доме опубликовали фото со встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

На официальном аккаунте опубликовали фото Трампа и Зеленского на входе в Белый дом, оформленное в черно-белых тонах, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты... мы заключили очень выгодное соглашение с НАТО... Но мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней", - сказано в заметке под фото.

Читайте: Путин не готов, но с помощью Трампа мы сможем остановить эту войну, - Зеленский

Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.

Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.

Зеленский Владимир (22276) Трамп Дональд (6822)
На офіційному акаунті опублікували фото Трампа та Зеленського на вході у Білий дім, оформлене в чорно-білих тонах

Траур?
17.10.2025 23:46 Ответить
Цинізм вищої проби.
17.10.2025 23:47 Ответить
Ну тут 50/50. Трампу на цю війну відверто пох, а кому вигідна війна згадайте із передвиборчих промов теперішнього ***********.
17.10.2025 23:53 Ответить
По суті, це і є весь результат зустрічі - фото Трампа з якимось невідомим організмом
17.10.2025 23:51 Ответить
Україно, бажаю тобі стати незалежною!
17.10.2025 23:53 Ответить
блек енд уайт
"в бєлом домє всьо разгранічєно чотко: у бєлого долляры, у чорного - нєт"
17.10.2025 23:54 Ответить
 
 