Від вечора рятувальники ліквідують пожежу у багатоповерхівці на Печерську, гасіння ускладнюється специфікою будівлі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Триває ліквідація пожежі в житловому будинку на Печерську у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, ввечері 17 жовтня о 22:03 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Шота Руставелі.













Складність пожежі

"Сталося загоряння в одній із квартир на 4 повесі семиповерхівки. Гасіння пожежі ускладнюється специфікою будівлі. Вогонь поширився на верхні поверхи по пустотах будинку, дерев'яних перегородках та перекриттях. Наразі пожежу локалізовано на площі 400 кв. м. Ліквідація триває", - наголошують у ДСНС.

На місці працює понад 100 рятувальників та 29 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки.

На щастя жертв та постраждалих немає.

