С вечера спасатели ликвидируют пожар в многоэтажке на Печерске, тушение осложняется спецификой здания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Продолжается ликвидация пожара в жилом доме на Печерске в Киеве.

Как отмечается, вечером 17 октября в 22:03 поступило сообщение о пожаре на улице Шота Руставели.













Сложность пожара

"Произошло возгорание в одной из квартир на 4 этаже семиэтажки. Тушение пожара осложняется спецификой здания. Огонь распространился на верхние этажи по пустотам дома, деревянных перегородках и перекрытиях. Сейчас пожар локализован на площади 400 кв. м. Ликвидация продолжается", - отмечают в ГСЧС.

На месте работает более 100 спасателей и 29 единиц основной и специальной спасательной техники.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

