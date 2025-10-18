РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7046 посетителей онлайн
Новости Фото Пожары в Украине
1 049 0

С вечера спасатели ликвидируют пожар в многоэтажке на Печерске, тушение осложняется спецификой здания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Продолжается ликвидация пожара в жилом доме на Печерске в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, вечером 17 октября в 22:03 поступило сообщение о пожаре на улице Шота Руставели.

Горят многоэтажки в Киеве
Горят многоэтажки в Киеве
Горят многоэтажки в Киеве
Горят многоэтажки в Киеве
Горят многоэтажки в Киеве
Горят многоэтажки в Киеве

Сложность пожара

"Произошло возгорание в одной из квартир на 4 этаже семиэтажки. Тушение пожара осложняется спецификой здания. Огонь распространился на верхние этажи по пустотам дома, деревянных перегородках и перекрытиях. Сейчас пожар локализован на площади 400 кв. м. Ликвидация продолжается", - отмечают в ГСЧС.

Читайте: В Житомире горело общежитие мединститута, четверо студентов отравились угарным дымом

На месте работает более 100 спасателей и 29 единиц основной и специальной спасательной техники.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на Полтавщине ликвидировали пожары, возникшие в результате российского комбинированного удара.

Автор: 

Киев (26248) пожар (6054) ГСЧС (5169)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 