Новости Пожары в Украине
В Житомире горело общежитие мединститута, четверо студентов отравились угарным дымом

В Житомире загорелось общежитие медицинского института. Инцидент произошел вечером 2 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о пожаре сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в своем Telegram-канале.

По его данным, возгорание возникло в одной из комнат пятиэтажного здания. На место быстро прибыли спасатели ГСЧС, которые локализовали и ликвидировали пожар.

В результате инцидента четверо студентов получили отравление продуктами горения, им оказали помощь на месте. Другие жители не пострадали.

Для почти 400 человек, среди которых студенты и внутренне перемещенные лица, организовали эвакуацию при необходимости. Возле общежития спасатели развернули палатки для обогрева пострадавших и тех, кто ожидает переселения.

Глава ОГА отметил, что сейчас ситуация находится под контролем, а помощь всем, кто пострадал от пожара, обеспечивается.

Коли це там з,явився медінститут?)))
