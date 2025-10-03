У Житомирі горів гуртожиток медінституту, четверо студентів отруїлися чадним димом

У Житомирі загорівся гуртожиток медичного інституту. Інцидент стався увечері 2 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про пожежу повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у своєму Telegram-каналі.

За його даними, займання виникло в одній із кімнат п’ятиповерхової будівлі. На місце швидко прибули рятувальники ДСНС, які локалізували та ліквідували пожежу.

Внаслідок інциденту четверо студентів отримали отруєння продуктами горіння, їм надали допомогу на місці. Інші мешканці не постраждали.

Для майже 400 осіб, серед яких студенти та внутрішньо переміщені особи, організували евакуацію за потреби. Біля гуртожитку рятувальники розгорнули намети для обігріву постраждалих та тих, хто очікує на переселення.

Очільник ОВА наголосив, що наразі ситуація перебуває під контролем, а допомога всім, хто постраждав від пожежі, забезпечується.

