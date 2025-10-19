Наслідки ворожих атак на Донеччину: двоє загиблих і троє поранених, є руйнування. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська обстрілювали населені пункти у Краматорському та Бахмутському районах Донецької області, унаслідок чого є загиблі, поранення та руйнування.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 19 жовтня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок.

У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю.

У Краматорську пошкоджено підприємство і авто.

В Андріївці пошкоджено екскаватор.

У Дружківці поранено людину .

. У Старорайському 1 людина загинула і 2 поранені .

. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено будинок.

Бахмутський район

Унаслідок ворожих обстрілів у Сіверську пошкоджено 5 будинків.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 93 людини, зокрема 26 дітей.













