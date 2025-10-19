Наслідки ворожих атак на Донеччину: двоє загиблих і троє поранених, є руйнування. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська обстрілювали населені пункти у Краматорському та Бахмутському районах Донецької області, унаслідок чого є загиблі, поранення та руйнування.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 19 жовтня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Краматорський район
- У Лимані пошкоджено будинок.
- У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю.
- У Краматорську пошкоджено підприємство і авто.
- В Андріївці пошкоджено екскаватор.
- У Дружківці поранено людину.
- У Старорайському 1 людина загинула і 2 поранені.
- У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено будинок.
Бахмутський район
Унаслідок ворожих обстрілів у Сіверську пошкоджено 5 будинків.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 93 людини, зокрема 26 дітей.
