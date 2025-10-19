УКР
Наслідки ворожих атак на Донеччину: двоє загиблих і троє поранених, є руйнування. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська обстрілювали населені пункти у Краматорському та Бахмутському районах Донецької області, унаслідок чого є загиблі, поранення та руйнування.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 19 жовтня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Краматорський район

Бахмутський район

Унаслідок ворожих обстрілів у Сіверську пошкоджено 5 будинків.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 93 людини, зокрема 26 дітей.

