Последствия вражеских атак на Донетчину: двое погибших и трое раненых, есть разрушение. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска обстреливали населенные пункты в Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области, в результате чего есть погибшие, ранения и разрушения.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 19 октября рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Лимане поврежден дом.

В Славянске повреждено админздание.

В Краматорске повреждено предприятие и авто.

В Андреевке поврежден экскаватор.

В Дружковке ранен человек.

В Старорайском 1 человек погиб и 2 ранены.

В Константиновке погиб человек, поврежден дом.

Бахмутский район

В результате вражеских обстрелов в Северске повреждено 5 домов.

Отмечается, что за сутки россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуировано 93 человека, в том числе 26 детей.













