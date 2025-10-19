РУС
Последствия вражеских атак на Донетчину: двое погибших и трое раненых, есть разрушение. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска обстреливали населенные пункты в Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области, в результате чего есть погибшие, ранения и разрушения.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 19 октября рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

Обстріли Донеччини

Бахмутский район

В результате вражеских обстрелов в Северске повреждено 5 домов.

Отмечается, что за сутки россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуировано 93 человека, в том числе 26 детей.

Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

