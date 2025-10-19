Последствия вражеских атак на Донетчину: двое погибших и трое раненых, есть разрушение. ФОТОрепортаж
За сутки российские войска обстреливали населенные пункты в Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области, в результате чего есть погибшие, ранения и разрушения.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 19 октября рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Краматорский район
- В Лимане поврежден дом.
- В Славянске повреждено админздание.
- В Краматорске повреждено предприятие и авто.
- В Андреевке поврежден экскаватор.
- В Дружковке ранен человек.
- В Старорайском 1 человек погиб и 2 ранены.
- В Константиновке погиб человек, поврежден дом.
Бахмутский район
В результате вражеских обстрелов в Северске повреждено 5 домов.
Отмечается, что за сутки россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуировано 93 человека, в том числе 26 детей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль