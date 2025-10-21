Росія атакувала Дніпропетровщину: під ударом - чотири громади, горіли будівлі, пошкоджені авто та газогін. ФОТОрепортаж

Російські БпЛА та FPV-дрони обстріляли Богданівську, Нікопольську та Синельниківську громади, спричинивши пожежі та руйнування житлових і господарських об’єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко та у ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

По Богданівській громаді Павлоградського району противник застосував БпЛА. Внаслідок удару загорілася господарська споруда. Ще одна споруда та приватний житловий будинок частково зруйновані, пошкоджені автомобілі.

Фото: Павлоградський район

Агресор також продовжував атакувати Нікопольщину FPV-дронами. Ворожі удари пережили Покровська і Мирівська громади. Зайнявся гараж. Пошкоджені також приватний будинок та авто.

Фото: Нікопольщина

Фото: Нікопольщина

Фото: Нікопольщина

Фото: Нікопольщина

Поцілила російська армія і по Синельниківщині – Покровській та Дубовиківській громадах. Туди спрямувала БпЛА. Горіли господарські споруди. Побиті 4 приватні будинки, машина, газогін.

Фото: Синельниківщина



Жертва попередніх обстрілів

19 жовтня росіяни масовано атакували Шахтарську громаду Синельниківського району. Горіли квартири у трьох багатоповерхівках. Внаслідок атаки постраждали 10 людей.

Гайваненко повідомив, що у лікарні померла 69-річна жінка, яка постраждала внаслідок атаки на Шахтарське

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни ракетами та БпЛА атакували Павлоград і Нікопольщину: постраждало 16 людей. ФОТОрепортаж