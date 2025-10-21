Росія атакувала Дніпропетровщину: під ударом - чотири громади, горіли будівлі, пошкоджені авто та газогін. ФОТОрепортаж
Російські БпЛА та FPV-дрони обстріляли Богданівську, Нікопольську та Синельниківську громади, спричинивши пожежі та руйнування житлових і господарських об’єктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко та у ДСНС України.
По Богданівській громаді Павлоградського району противник застосував БпЛА. Внаслідок удару загорілася господарська споруда. Ще одна споруда та приватний житловий будинок частково зруйновані, пошкоджені автомобілі.
Агресор також продовжував атакувати Нікопольщину FPV-дронами. Ворожі удари пережили Покровська і Мирівська громади. Зайнявся гараж. Пошкоджені також приватний будинок та авто.
Поцілила російська армія і по Синельниківщині – Покровській та Дубовиківській громадах. Туди спрямувала БпЛА. Горіли господарські споруди. Побиті 4 приватні будинки, машина, газогін.
Жертва попередніх обстрілів
19 жовтня росіяни масовано атакували Шахтарську громаду Синельниківського району. Горіли квартири у трьох багатоповерхівках. Внаслідок атаки постраждали 10 людей.
Гайваненко повідомив, що у лікарні померла 69-річна жінка, яка постраждала внаслідок атаки на Шахтарське
