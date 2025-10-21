Россия атаковала Днепропетровскую область: под ударом - четыре громады, горели здания, повреждены автомобили и газопровод. ФОТОрепортаж
Российские БПЛА и FPV-дроны обстреляли Богдановскую, Никопольскую и Синельниковскую громады, вызвав пожары и разрушения жилых и хозяйственных объектов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко и в ГСЧС Украины.
По Богдановской громаде Павлоградского района противник применил БПЛА. В результате удара загорелась хозяйственная постройка. Еще одна постройка и частный жилой дом частично разрушены, повреждены автомобили.
Агрессор также продолжал атаковать Никопольщину FPV-дронами. Вражеские удары пережили Покровская и Мировская громады. Загорелся гараж. Повреждены также частный дом и авто.
Поцелила российская армия и по Синельниковщине - Покровской и Дубовиковской громадам. Туда направила БПЛА. Горели хозяйственные постройки. Побиты 4 частных дома, машина, газопровод.
Жертва предыдущих обстрелов
19 октября россияне массированно атаковали Шахтерскую громаду Синельниковского района. Горели квартиры в трех многоэтажках. В результате атаки пострадали 10 человек.
Гайваненко сообщил, что в больнице умерла 69-летняя женщина, пострадавшая в результате атаки на Шахтерское
