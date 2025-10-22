Найбільший у світі український прапор розгорнули в Австралії. ФОТОрепортаж
В австралійському місті Брісбен активісти розгорнули найбільший у світі український прапор.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, стяг має розміри 60 на 40 метрів і важить 184 кілограми.
Прапор створили у 2012 році, і відтоді він подорожує різними країнами, об’єднуючи українські громади за кордоном.
На акцію прийшли люди в українському вбранні – традиційні вишиванки доповнювали віночками та символічними синьо-жовтими елементами.
Учасники кажуть, що це був момент єдності для всієї громади.
"Це подія, яка об’єднала покоління і нагадала, що Україна живе в кожному з нас", – зазначають організатори.
Вони також подякували всім, хто долучився до акції, підкресливши, що розгортання прапора стало важливим жестом підтримки України вдалині від батьківщини.
Раніше ми повідомляли, що патріоти розгорнули прапор України біля "Донбас Арени" у тимчасово окупованому Донецьку на честь Дня захисників і захисниць.
А я вважав, що найбільший в світі прапор України створив Кличко.
Thank you for....
Стоп ))
Я 43 місяці на фронті з перервами на лікування після поранень.
Повертатися після звільнення до тих ухилянтів, до тих, для кого війни не було, до тих, хто за ці роки жив в тилових містах, ховався від мобілізації і примудрявся ще й наживатися при цьому...
Це вже інший Всесвіт. То якісь вже інші українці.
Боюся, що не витримаю.
У вас там біля Брісбена є купа коралових островів. Все це національні парки.
Який там є самий маленький острів на одну людину?
Пропоную свою кандидатуру сторожа.
Можливо, ще декілька зі мною старих бойових побратимів.
Так я на війні усі ці роки. А ви десь там, в VPN з американського айпішніка.
Ну і як воно?
На диванчику?
ті хто воюють не дуже роти роззявляють.
Короче кажучі думайте, читайте, порівнюйте, аналізуйте. Наша влада зіграла дуже брудно і фактично знищила і демотивувала і армію, і цивільних одночасно. Ви думаєте мені дуже хочеться тут жити, коли з усіх ЗМІ істеричні вскукареки про ухилянтів, що їх треба стріляти, що їх треба в концтабори? Та я виїду за першої можливості.
а чи про це була новина?