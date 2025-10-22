Найбільший у світі український прапор розгорнули в Австралії. ФОТОрепортаж

В австралійському місті Брісбен активісти розгорнули найбільший у світі український прапор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, стяг має розміри 60 на 40 метрів і важить 184 кілограми.

Прапор створили у 2012 році, і відтоді він подорожує різними країнами, об’єднуючи українські громади за кордоном.

На акцію прийшли люди в українському вбранні – традиційні вишиванки доповнювали віночками та символічними синьо-жовтими елементами.

Учасники кажуть, що це був момент єдності для всієї громади.

"Це подія, яка об’єднала покоління і нагадала, що Україна живе в кожному з нас", – зазначають організатори.

Вони також подякували всім, хто долучився до акції, підкресливши, що розгортання прапора стало важливим жестом підтримки України вдалині від батьківщини.

