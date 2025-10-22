УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4138 відвідувачів онлайн
Новини Фото Підтримка України
919 13

Найбільший у світі український прапор розгорнули в Австралії. ФОТОрепортаж

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі

В австралійському місті Брісбен активісти розгорнули найбільший у світі український прапор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, стяг має розміри 60 на 40 метрів і важить 184 кілограми.

Прапор створили у 2012 році, і відтоді він подорожує різними країнами, об’єднуючи українські громади за кордоном.

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі

На акцію прийшли люди в українському вбранні – традиційні вишиванки доповнювали віночками та символічними синьо-жовтими елементами.

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі

Учасники кажуть, що це був момент єдності для всієї громади.
"Це подія, яка об’єднала покоління і нагадала, що Україна живе в кожному з нас", – зазначають організатори.

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі

Вони також подякували всім, хто долучився до акції, підкресливши, що розгортання прапора стало важливим жестом підтримки України вдалині від батьківщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австралія долучилася до Реєстру збитків від агресії РФ проти України

Раніше ми повідомляли, що патріоти розгорнули прапор України біля "Донбас Арени" у тимчасово окупованому Донецьку на честь Дня захисників і захисниць.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Австралія (448) акція (1490) Україна (6293) прапор (506) підтримка (661)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Любі Ukrainians in Brisbane community!
Thank you for....
Стоп ))
Я 43 місяці на фронті з перервами на лікування після поранень.
Повертатися після звільнення до тих ухилянтів, до тих, для кого війни не було, до тих, хто за ці роки жив в тилових містах, ховався від мобілізації і примудрявся ще й наживатися при цьому...
Це вже інший Всесвіт. То якісь вже інші українці.
Боюся, що не витримаю.

У вас там біля Брісбена є купа коралових островів. Все це національні парки.
Який там є самий маленький острів на одну людину?
Пропоную свою кандидатуру сторожа.
Можливо, ще декілька зі мною старих бойових побратимів.
показати весь коментар
22.10.2025 00:44 Відповісти
+1
нормальні люди ті австаралійці - не зе 73.
показати весь коментар
22.10.2025 00:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Прапор створили у 2012 році,"
----------
А я вважав, що найбільший в світі прапор України створив Кличко.
показати весь коментар
22.10.2025 00:36 Відповісти
Любі Ukrainians in Brisbane community!
Thank you for....
Стоп ))
Я 43 місяці на фронті з перервами на лікування після поранень.
Повертатися після звільнення до тих ухилянтів, до тих, для кого війни не було, до тих, хто за ці роки жив в тилових містах, ховався від мобілізації і примудрявся ще й наживатися при цьому...
Це вже інший Всесвіт. То якісь вже інші українці.
Боюся, що не витримаю.

У вас там біля Брісбена є купа коралових островів. Все це національні парки.
Який там є самий маленький острів на одну людину?
Пропоную свою кандидатуру сторожа.
Можливо, ще декілька зі мною старих бойових побратимів.
показати весь коментар
22.10.2025 00:44 Відповісти
у вас багато чясу такі розлогісті коментарі писати...
показати весь коментар
22.10.2025 00:57 Відповісти
Своє відходив та відбігав і остаточно стерся - зараз вже більше на папірцях, хоч і в штурмовій роті.
Так я на війні усі ці роки. А ви десь там, в VPN з американського айпішніка.
Ну і як воно?
На диванчику?
показати весь коментар
22.10.2025 01:01 Відповісти
так ви воюєте чи дописуєте?
показати весь коментар
22.10.2025 01:05 Відповісти
ніколи не скривав - так в Америці і так VPN
показати весь коментар
22.10.2025 01:07 Відповісти
сіндром трампа.зе - яколово!
ті хто воюють не дуже роти роззявляють.
показати весь коментар
22.10.2025 01:39 Відповісти
Вас не дивує ситуація: палестинці які б'ються з абсолютно в усьому переважаючому ЦАХАЛ, ніколи взагалі не ставили претензію палестинцям проживаючім в Європі? Бо вони нація, а ми ПВК + цивільні. Такої дурні ще ніколи в світі не було, якщо не брати Австро-Угорщину і США. А вас не дивує ситуація під час вщент програної В'єтнамської найпотужніша держава світу зі своєю дуже нездоровою мобілізацією хворих, бідних, чорних, дєбілів, та інших вразливих верств населення? Як наслідок стотисячні акції протесту 50% всіх хто отримав повістки тим чи іншим чином відкосили, втекли в Канаду та Швецію.

Короче кажучі думайте, читайте, порівнюйте, аналізуйте. Наша влада зіграла дуже брудно і фактично знищила і демотивувала і армію, і цивільних одночасно. Ви думаєте мені дуже хочеться тут жити, коли з усіх ЗМІ істеричні вскукареки про ухилянтів, що їх треба стріляти, що їх треба в концтабори? Та я виїду за першої можливості.
показати весь коментар
22.10.2025 01:25 Відповісти
Це при тому що на боці США воювали 1,5 мільйона південних в'єтнамців і їх загинуло в 5 разів більше ніж американців.
показати весь коментар
22.10.2025 01:37 Відповісти
плавно з'їхали на ізраель.
а чи про це була новина?
показати весь коментар
22.10.2025 01:54 Відповісти
нормальні люди ті австаралійці - не зе 73.
показати весь коментар
22.10.2025 00:53 Відповісти
Здичавіло вибачаюсь... А який сакральний сенс творити таку дурню? Невже совкова гігантоманія така заразна і досі невиліковна?
показати весь коментар
22.10.2025 02:12 Відповісти
 
 