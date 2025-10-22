РУС
2 478 20

Самый большой в мире украинский флаг развернули в Австралии

В Австралии активисты развернули самый большой украинский флаг в мире

В австралийском городе Брисбен активисты развернули самый большой в мире украинский флаг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, флаг имеет размеры 60 на 40 метров и весит 184 килограмма.

Флаг создали в 2012 году, и с тех пор он путешествует по разным странам, объединяя украинские общины за рубежом.

В Австралии активисты развернули самый большой украинский флаг в мире

На акцию пришли люди в украинской одежде - традиционные вышиванки дополняли веночками и символическими сине-желтыми элементами.

В Австралии активисты развернули самый большой украинский флаг в мире

Участники говорят, что это был момент единства для всей общины.
"Это событие, которое объединило поколения и напомнило, что Украина живет в каждом из нас", - отмечают организаторы.

В Австралии активисты развернули самый большой украинский флаг в мире

Они также поблагодарили всех, кто присоединился к акции, подчеркнув, что развертывание флага стало важным жестом поддержки Украины вдали от родины.

Ранее мы сообщали, что патриоты развернули флаг Украины возле "Донбасс Арены" во временно оккупированном Донецке в честь Дня защитников и защитниц.

+7
Любі Ukrainians in Brisbane community!
Thank you for....
Стоп ))
Я 43 місяці на фронті з перервами на лікування після поранень.
Повертатися після звільнення до тих ухилянтів, до тих, для кого війни не було, до тих, хто за ці роки жив в тилових містах, ховався від мобілізації і примудрявся ще й наживатися при цьому...
Це вже інший Всесвіт. То якісь вже інші українці.
Боюся, що не витримаю.

У вас там біля Брісбена є купа коралових островів. Все це національні парки.
Який там є самий маленький острів на одну людину?
Пропоную свою кандидатуру сторожа.
Можливо, ще декілька зі мною старих бойових побратимів.
22.10.2025 00:44
+2
нормальні люди ті австаралійці - не зе 73.
22.10.2025 00:53
+2
у вас багато чясу такі розлогісті коментарі писати...
22.10.2025 00:57
"Прапор створили у 2012 році,"
----------
А я вважав, що найбільший в світі прапор України створив Кличко.
22.10.2025 00:36
Любі Ukrainians in Brisbane community!
Thank you for....
Стоп ))
Я 43 місяці на фронті з перервами на лікування після поранень.
Повертатися після звільнення до тих ухилянтів, до тих, для кого війни не було, до тих, хто за ці роки жив в тилових містах, ховався від мобілізації і примудрявся ще й наживатися при цьому...
Це вже інший Всесвіт. То якісь вже інші українці.
Боюся, що не витримаю.

У вас там біля Брісбена є купа коралових островів. Все це національні парки.
Який там є самий маленький острів на одну людину?
Пропоную свою кандидатуру сторожа.
Можливо, ще декілька зі мною старих бойових побратимів.
22.10.2025 00:44
у вас багато чясу такі розлогісті коментарі писати...
22.10.2025 00:57
Своє відходив та відбігав і остаточно стерся - зараз вже більше на папірцях, хоч і в штурмовій роті.
Так я на війні усі ці роки. А ви десь там, в VPN з американського айпішніка.
Ну і як воно?
На диванчику?
22.10.2025 01:01
так ви воюєте чи дописуєте?
22.10.2025 01:05
ніколи не скривав - так в Америці і так VPN
22.10.2025 01:07
сіндром трампа.зе - яколово!
ті хто воюють не дуже роти роззявляють.
22.10.2025 01:39
Вас не дивує ситуація: палестинці які б'ються з абсолютно в усьому переважаючому ЦАХАЛ, ніколи взагалі не ставили претензію палестинцям проживаючім в Європі? Бо вони нація, а ми ПВК + цивільні. Такої дурні ще ніколи в світі не було, якщо не брати Австро-Угорщину і США. А вас не дивує ситуація під час вщент програної В'єтнамської найпотужніша держава світу зі своєю дуже нездоровою мобілізацією хворих, бідних, чорних, дєбілів, та інших вразливих верств населення? Як наслідок стотисячні акції протесту 50% всіх хто отримав повістки тим чи іншим чином відкосили, втекли в Канаду та Швецію.

Короче кажучі думайте, читайте, порівнюйте, аналізуйте. Наша влада зіграла дуже брудно і фактично знищила і демотивувала і армію, і цивільних одночасно. Ви думаєте мені дуже хочеться тут жити, коли з усіх ЗМІ істеричні вскукареки про ухилянтів, що їх треба стріляти, що їх треба в концтабори? Та я виїду за першої можливості.
22.10.2025 01:25
Це при тому що на боці США воювали 1,5 мільйона південних в'єтнамців і їх загинуло в 5 разів більше ніж американців.
22.10.2025 01:37
плавно з'їхали на ізраель.
а чи про це була новина?
22.10.2025 01:54
Вы я вижу большой любитель от балды почесать языком. Вы знакомы интимно со всеми палестинцами что бы знать что никто ни к кому не имеет претензий?
И что за чушь про американские повестки , вот эти вот 100500 процентов ухилянтов и тд? Не было никаких повесток ни у кого , и из всех годных к службе едва ли треть от одного процента убежала из страны за десять с бородой лет.
Вы просто один из тех пассажиров которые считают что страна существует чтобы вытирать вам дупу и кормить с ложечки, и когда этого не происходит и наоборот нужно самому отрыватьмя от родного дивана и что то делать то у вас сразу срыв по фазе и срочно нужна новая страна для леления и холения дупы. Думаете Германия этим важным делом займётся? Ну, удачи.
22.10.2025 03:11
нормальні люди ті австаралійці - не зе 73.
22.10.2025 00:53
цей Прапор треба було створити хоча б для діточок, які у захопленні бігають під ним!

ці дітки тепер все життя будуть дивитись на небо і весь світ через сонячно-небесний український прапор

.
22.10.2025 02:30
В діточок громадянство Австралії, а це зовсім не те, що відчувають мої діти у сховищі прямо зараз. Спробуйте когось з цих флагоносцев на рідну неньку загнати. Ага, щаз!
22.10.2025 05:31
влізла в наш дім дика ****** русня,
а все тому що в макитрах в них *****,
величі манієй хворі всі вони,
узкій не ***** - на *** йди!
...
йдіть на*** ми говоримо русні
йдіть на*** якого приперлись сюди?
курсом ідіть свого старого відра, що звався крейсер 'мацква'
на*** ідіть! дебіли з полів ,
від вашого рила нудить весь світ
на*** ідіть - раби з боліт
ваш дім болота - тож в нім і сидіть...
=========================
не моє
- Пану Івану і Аккордичю вся пошана!
22.10.2025 02:28
Нептуна бачив, кацапнявий флагман отріцательно всплив, не зберіг себе...
фламінгу ні, не бачив - крім рота нічого..
22.10.2025 02:48
Ми просто погрузли в символізмі по-шию замість справжньої побудови країни.
22.10.2025 05:37
 
 