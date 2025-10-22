Самый большой в мире украинский флаг развернули в Австралии
В австралийском городе Брисбен активисты развернули самый большой в мире украинский флаг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, флаг имеет размеры 60 на 40 метров и весит 184 килограмма.
Флаг создали в 2012 году, и с тех пор он путешествует по разным странам, объединяя украинские общины за рубежом.
На акцию пришли люди в украинской одежде - традиционные вышиванки дополняли веночками и символическими сине-желтыми элементами.
Участники говорят, что это был момент единства для всей общины.
"Это событие, которое объединило поколения и напомнило, что Украина живет в каждом из нас", - отмечают организаторы.
Они также поблагодарили всех, кто присоединился к акции, подчеркнув, что развертывание флага стало важным жестом поддержки Украины вдали от родины.
Ранее мы сообщали, что патриоты развернули флаг Украины возле "Донбасс Арены" во временно оккупированном Донецке в честь Дня защитников и защитниц.
А я вважав, що найбільший в світі прапор України створив Кличко.
Стоп ))
Я 43 місяці на фронті з перервами на лікування після поранень.
Повертатися після звільнення до тих ухилянтів, до тих, для кого війни не було, до тих, хто за ці роки жив в тилових містах, ховався від мобілізації і примудрявся ще й наживатися при цьому...
Це вже інший Всесвіт. То якісь вже інші українці.
Боюся, що не витримаю.
У вас там біля Брісбена є купа коралових островів. Все це національні парки.
Який там є самий маленький острів на одну людину?
Пропоную свою кандидатуру сторожа.
Можливо, ще декілька зі мною старих бойових побратимів.
Так я на війні усі ці роки. А ви десь там, в VPN з американського айпішніка.
Ну і як воно?
На диванчику?
ті хто воюють не дуже роти роззявляють.
Короче кажучі думайте, читайте, порівнюйте, аналізуйте. Наша влада зіграла дуже брудно і фактично знищила і демотивувала і армію, і цивільних одночасно. Ви думаєте мені дуже хочеться тут жити, коли з усіх ЗМІ істеричні вскукареки про ухилянтів, що їх треба стріляти, що їх треба в концтабори? Та я виїду за першої можливості.
а чи про це була новина?
И что за чушь про американские повестки , вот эти вот 100500 процентов ухилянтов и тд? Не было никаких повесток ни у кого , и из всех годных к службе едва ли треть от одного процента убежала из страны за десять с бородой лет.
Вы просто один из тех пассажиров которые считают что страна существует чтобы вытирать вам дупу и кормить с ложечки, и когда этого не происходит и наоборот нужно самому отрыватьмя от родного дивана и что то делать то у вас сразу срыв по фазе и срочно нужна новая страна для леления и холения дупы. Думаете Германия этим важным делом займётся? Ну, удачи.
ці дітки тепер все життя будуть дивитись на небо і весь світ через сонячно-небесний український прапор
