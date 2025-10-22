Самый большой в мире украинский флаг развернули в Австралии

В австралийском городе Брисбен активисты развернули самый большой в мире украинский флаг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, флаг имеет размеры 60 на 40 метров и весит 184 килограмма.

Флаг создали в 2012 году, и с тех пор он путешествует по разным странам, объединяя украинские общины за рубежом.

На акцию пришли люди в украинской одежде - традиционные вышиванки дополняли веночками и символическими сине-желтыми элементами.

Участники говорят, что это был момент единства для всей общины.

"Это событие, которое объединило поколения и напомнило, что Украина живет в каждом из нас", - отмечают организаторы.

Они также поблагодарили всех, кто присоединился к акции, подчеркнув, что развертывание флага стало важным жестом поддержки Украины вдали от родины.

