Рашисти атакували енергетичну та портову інфраструктуру Ізмаїла: виникли пожежі (оновлено). ФОТО

Російські війська завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Так, вночі ворога бив по місту Ізмаїл, де внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.

Виникли пожежі.

Внаслідок ударів постраждалих немає.

"Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності.



Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", - додали в ОВА.

Оновлена інформація

Як згодом уточнили в ДТЕК, вночі ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.

"Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 14 200 родин.

Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - йдеться у повідомленні.

