Рашисти атакували енергетичну та портову інфраструктуру Ізмаїла: виникли пожежі (оновлено). ФОТО

Російські війська завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Так, вночі ворога бив по місту Ізмаїл, де внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.

Виникли пожежі.

Росіяни обстріляли Ізмаїл 22 жовтня. Що відомо про наслідки?

Внаслідок ударів постраждалих немає.

Читайте: Внаслідок атаки РФ пошкоджено медзаклад у Дніпровському районі, є займання у багатоповерхівці на Дарниці

"Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності.

Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", - додали в ОВА.

Оновлена інформація

Як згодом уточнили в ДТЕК, вночі ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.

"Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 14 200 родин.

Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - йдеться у повідомленні.

А в новоросійскє атаковано енергетичну та портову інфраструктуру?🤔
22.10.2025 08:23 Відповісти
На фото горить трансформатор із захистом з бетонних блоків...Все, що треба знати про "три рівні захисту"
22.10.2025 09:00 Відповісти
 
 