Рашисты атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру Измаила: возникли пожары (обновлено). ФОТО

Российские войска нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Так, ночью врага бил по городу Измаил, где в результате вражеского обстрела повреждена энергетическая и портовая инфраструктура.

Возникли пожары.

Россияне обстреляли Измаил 22 октября. Что известно о последствиях?

В результате ударов пострадавших нет.

Читайте: В результате атаки РФ повреждено медучреждение в Днепровском районе, есть возгорание в многоэтажке на Дарнице

"Энергоснабжение города постепенно восстанавливается, критическая инфраструктура работает на генераторах. В городе развернуты пункты несокрушимости.

Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки", - добавили в ОВА.

Обновленная информация

Как позже уточнили в ДТЭК, ночью враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

"Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в резервные линии там, где это технически возможно, и вернули свет 14 200 семей.

Повреждения значительны. Ремонт потребует времени", - говорится в сообщении.

А в новоросійскє атаковано енергетичну та портову інфраструктуру?🤔
22.10.2025 08:23 Ответить
На фото горить трансформатор із захистом з бетонних блоків...Все, що треба знати про "три рівні захисту"
22.10.2025 09:00 Ответить
 
 