Рашисты атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру Измаила: возникли пожары (обновлено). ФОТО

Российские войска нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Так, ночью врага бил по городу Измаил, где в результате вражеского обстрела повреждена энергетическая и портовая инфраструктура.

Возникли пожары.

В результате ударов пострадавших нет.

"Энергоснабжение города постепенно восстанавливается, критическая инфраструктура работает на генераторах. В городе развернуты пункты несокрушимости.



Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки", - добавили в ОВА.

Обновленная информация

Как позже уточнили в ДТЭК, ночью враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

"Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в резервные линии там, где это технически возможно, и вернули свет 14 200 семей.

Повреждения значительны. Ремонт потребует времени", - говорится в сообщении.

