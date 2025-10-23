Поліцейські Херсонщини вилучили із незаконного обігу тютюнові вироби на суму 10 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж
Поліцейські Херсонщини вилучили із незаконного обігу тютюнові вироби вартістю майже 10 мільйонів гривень.
До незаконного розповсюдження підакцизних товарів причетна група з п’яти зловмисників, повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час обшуків у них вилучені майже 70 тисяч пачок цигарок, гроші, здобуті злочинним шляхом, та документація, яка підтверджує незаконну діяльність.
Правоохоронці встановили, що до організації "схеми" причетний 28-річний житель Бериславщини. До складу групи також увійшли ще троє жителів Дніпропетровщини віком від 23 до 29 років та 26-річна херсонка.
Що загрожує зловмисникам
У рамках розслідування планується повідомлення фігурантам про підозру у незаконному придбанні, транспортуванні та зберіганні незаконно виготовлених підакцизних товарів та у вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб зберіганні, придбанні та перевезенні з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.
Наразі проведення необхідних слідчих дій триває, встановлюються канали отримання зловмисниками незаконно виготовлених тютюнових виробів і підроблених акцизних марок.
Фігурантам може загрожувати покарання від 85000 гривень штрафу до 10 років ув’язнення з конфіскацією усього належного майна.
