УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8960 відвідувачів онлайн
Новини Фото Справи про незаконне збагачення
458 3

Поліцейські Херсонщини вилучили із незаконного обігу тютюнові вироби на суму 10 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Поліцейські Херсонщини вилучили із незаконного обігу тютюнові вироби вартістю майже 10 мільйонів гривень.

До незаконного розповсюдження підакцизних товарів причетна група з  п’яти зловмисників, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час обшуків у них вилучені майже 70 тисяч пачок цигарок, гроші, здобуті злочинним шляхом, та документація, яка підтверджує незаконну діяльність.

Також читайте: Викрито і затримано чоловіка, який обіцяв "домовитися" про фіктивну інвалідність за $8200. ФОТО

Правоохоронці встановили, що до організації "схеми" причетний 28-річний житель Бериславщини. До складу групи також увійшли ще троє жителів Дніпропетровщини віком від 23 до 29 років та 26-річна херсонка.

Що загрожує зловмисникам

У рамках розслідування планується повідомлення фігурантам про підозру у незаконному придбанні, транспортуванні та зберіганні незаконно виготовлених підакцизних товарів та у вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб зберіганні, придбанні та перевезенні з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.

Наразі проведення необхідних слідчих дій триває, встановлюються канали отримання зловмисниками незаконно виготовлених тютюнових виробів і підроблених акцизних марок.

Фігурантам може загрожувати покарання від 85000 гривень штрафу до 10 років ув’язнення з конфіскацією усього належного майна.

незаконний обіг тютюну
незаконний обіг тютюну
незаконний обіг тютюну
незаконний обіг тютюну
незаконний обіг тютюну
незаконний обіг тютюну

Також читайте: Викрито канали незаконного обігу зброї та боєприпасів в Україні: затримано 9 людей. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15601) тютюн (595) вилучення (196) Дніпропетровська область (4399) Херсонська область (6319) Бериславський район (138)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Чим би дитина не бавилась, аби не плакала"
Чим би поліцейські не займалися - лише б не воювати!
показати весь коментар
23.10.2025 15:25 Відповісти
На пачках хоч гнилих зубів та гнійних ран немає, все ж таки в Європу готували... А у нас коли проходиш повз кіоску де цигарки продають хоч дітям очі закривай
показати весь коментар
23.10.2025 15:43 Відповісти
Зараз вгадаю - конфіскували і спалили?
показати весь коментар
23.10.2025 15:50 Відповісти
 
 