Полицейские Херсонщины изъяли из незаконного оборота табачные изделия на сумму 10 миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ
Полицейские Херсонщины изъяли из незаконного оборота табачные изделия стоимостью почти 10 миллионов гривен.
К незаконному распространению подакцизных товаров причастна группа из числа пяти злоумышленников, сообщает Цензор.НЕТ.
Во время обысков у них изъяты почти 70 тысяч пачек сигарет, деньги, добытые преступным путем, и документация, подтверждающая незаконную деятельность.
Правоохранители установили, что к организации "схемы" причастен 28-летний житель Бериславщины. В состав группы также вошли еще трое жителей Днепропетровщины в возрасте от 23 до 29 лет и 26-летняя херсонка.
Что грозит злоумышленникам
В рамках расследования планируется сообщение фигурантам о подозрении в незаконном приобретении, транспортировке и хранении незаконно изготовленных подакцизных товаров и в совершенных повторно или по предварительному сговору группой лиц хранении, приобретении и перевозке с целью использования при продаже товаров поддельных марок акцизного налога.
Сейчас проведение необходимых следственных действий продолжается, устанавливаются каналы получения злоумышленниками незаконно изготовленных табачных изделий и поддельных акцизных марок.
Фигурантам может грозить наказание от 85000 гривен штрафа до 10 лет заключения с конфискацией всего принадлежащего имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Чим би дитина не бавилась, аби не плакала"Чим би поліцейські не займалися - лише б не воювати!