Полицейские Херсонщины изъяли из незаконного оборота табачные изделия на сумму 10 миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полицейские Херсонщины изъяли из незаконного оборота табачные изделия стоимостью почти 10 миллионов гривен.

К незаконному распространению подакцизных товаров причастна группа из числа пяти злоумышленников, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время обысков у них изъяты почти 70 тысяч пачек сигарет, деньги, добытые преступным путем, и документация, подтверждающая незаконную деятельность.

Правоохранители установили, что к организации "схемы" причастен 28-летний житель Бериславщины. В состав группы также вошли еще трое жителей Днепропетровщины в возрасте от 23 до 29 лет и 26-летняя херсонка.

Что грозит злоумышленникам

В рамках расследования планируется сообщение фигурантам о подозрении в незаконном приобретении, транспортировке и хранении незаконно изготовленных подакцизных товаров и в совершенных повторно или по предварительному сговору группой лиц хранении, приобретении и перевозке с целью использования при продаже товаров поддельных марок акцизного налога.

Сейчас проведение необходимых следственных действий продолжается, устанавливаются каналы получения злоумышленниками незаконно изготовленных табачных изделий и поддельных акцизных марок.

Фигурантам может грозить наказание от 85000 гривен штрафа до 10 лет заключения с конфискацией всего принадлежащего имущества.

















