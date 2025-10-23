Не задекларував понад 200 млн грн у криптовалюті: викрито депутата Полтавської міськради, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Викрито депутата Полтавської міськради, який не задекларував понад двісті мільйонів гривень у криптовалюті. Йому повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
Конвертував великі суми готівки у криптовалюту
Як зазначається, народний обранець та його дружина мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі, через які протягом періоду декларування отримували цифрові активи. Однак ці дані не були відображені у деклараціях про доходи.
Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення чоловік систематично передавав великі суми готівки до підконтрольних пунктів обміну, де кошти конвертували у криптовалюту.
"Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України в Полтавській області провели санкціоновані обшуки за місцями проживання депутата, його родичів і наближених осіб. У ході слідчих дій вилучено чорнові записи, квитанції про валютні операції, фінансові документи, банківські картки, мобільні телефони та інші докази, що підтверджують незаконне походження активів", - розповіли в поліції.
Що загрожує депутату
На підставі зібраних доказів депутату повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.
Наразі вилучене майно аналізується, тривають слідчі дії для встановлення джерел походження активів та всіх причетних до схеми осіб.
Рядовий деп місцевий намайнив-накрав 200 000 000, а навколо війна!
але рівень крадіжок на рівні депутата міста говорить в цілому про рівень корупції країни.
"Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням одягу для важкопоранених, що перебувають у шпиталях..." Джерело: https://censor.net/ua/p3581321
І це відбувається у воюючій країні, де прості люди донатять із своїх скромних пенсій ,волонтерять небайдужі люди.
Соромно.