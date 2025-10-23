Не задекларував понад 200 млн грн у криптовалюті: викрито депутата Полтавської міськради, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Викрито депутата Полтавської міськради, який не задекларував понад двісті мільйонів гривень у криптовалюті. Йому повідомлено про підозру.

Конвертував великі суми готівки у криптовалюту

Як зазначається, народний обранець та його дружина мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі, через які протягом періоду декларування отримували цифрові активи. Однак ці дані не були відображені у деклараціях про доходи.

Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення чоловік систематично передавав великі суми готівки до підконтрольних пунктів обміну, де кошти конвертували у криптовалюту.

"Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України в Полтавській області провели санкціоновані обшуки за місцями проживання депутата, його родичів і наближених осіб. У ході слідчих дій вилучено чорнові записи, квитанції про валютні операції, фінансові документи, банківські картки, мобільні телефони та інші докази, що підтверджують незаконне походження активів", - розповіли в поліції.

Що загрожує депутату

На підставі зібраних доказів депутату повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі вилучене майно аналізується, тривають слідчі дії для встановлення джерел походження активів та всіх причетних до схеми осіб.








