УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9168 відвідувачів онлайн
Новини Фото Декларування недостовірної інформації
1 314 22

Не задекларував понад 200 млн грн у криптовалюті: викрито депутата Полтавської міськради, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Викрито депутата Полтавської міськради, який не задекларував понад двісті мільйонів гривень у криптовалюті. Йому повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Конвертував великі суми готівки у криптовалюту

Як зазначається, народний обранець та його дружина мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі, через які протягом періоду декларування отримували цифрові активи. Однак ці дані не були відображені у деклараціях про доходи.

Депутат не задекларував понад 200 мільйонів гривень у криптовалюті

Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення чоловік систематично передавав великі суми готівки до підконтрольних пунктів обміну, де кошти конвертували у криптовалюту.

Також дивіться: Мер Первомайська Демченко не вказав понад 5,3 млн грн у декларації. Йому повідомили про підозру, - ДБР. ФОТО

"Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України в Полтавській області провели санкціоновані обшуки за місцями проживання депутата, його родичів і наближених осіб. У ході слідчих дій вилучено чорнові записи, квитанції про валютні операції, фінансові документи, банківські картки, мобільні телефони та інші докази, що підтверджують незаконне походження активів", - розповіли в поліції.

Депутат не задекларував понад 200 мільйонів гривень у криптовалюті

Що загрожує депутату

На підставі зібраних доказів депутату повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Також дивіться: Голова Одеської облради Діденко та його дружина-нардепка від "СН" не задекларували майно на 8 млн грн. Їм повідомили про підозру. ФОТО

Наразі вилучене майно аналізується, тривають слідчі дії для встановлення джерел походження активів та всіх причетних до схеми осіб.

Депутат не задекларував понад 200 мільйонів гривень у криптовалюті
Депутат не задекларував понад 200 мільйонів гривень у криптовалюті
Депутат не задекларував понад 200 мільйонів гривень у криптовалюті
Депутат не задекларував понад 200 мільйонів гривень у криптовалюті

Автор: 

декларація (1471) депутат (1813) Нацполіція (15601) криптовалюта (771) Полтавська область (1261)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Жесть! Блді!!!!!!!!!!
Рядовий деп місцевий намайнив-накрав 200 000 000, а навколо війна!
показати весь коментар
23.10.2025 17:13 Відповісти
+8
мда...країна просто Клондайк
показати весь коментар
23.10.2025 17:12 Відповісти
+7
Не інакше як слуга удода
показати весь коментар
23.10.2025 17:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мда...країна просто Клондайк
показати весь коментар
23.10.2025 17:12 Відповісти
А хто ж голосує за таких підАрів, не підскажете?
показати весь коментар
23.10.2025 17:25 Відповісти
Жесть! Блді!!!!!!!!!!
Рядовий деп місцевий намайнив-накрав 200 000 000, а навколо війна!
показати весь коментар
23.10.2025 17:13 Відповісти
і це тільки те що знайшли ..а так думаю мільярди
показати весь коментар
23.10.2025 17:16 Відповісти
Не інакше як слуга удода
показати весь коментар
23.10.2025 17:14 Відповісти
Калуцький Олександр , "За Майбах"...
показати весь коментар
23.10.2025 17:18 Відповісти
Ну, "за мабах" це вдупутацька Ыліта!
показати весь коментар
23.10.2025 17:21 Відповісти
Це слуга удода на майбахі
показати весь коментар
23.10.2025 18:03 Відповісти
слуга Урода вчасно не віддав вгору мзду - тепер зельоні гниди заберуть все

але рівень крадіжок на рівні депутата міста говорить в цілому про рівень корупції країни.
показати весь коментар
23.10.2025 17:18 Відповісти
Це вже не новини, це повсякденність.
показати весь коментар
23.10.2025 17:18 Відповісти
і ничого йому за це не буде...при зелених никчемах так точно...
показати весь коментар
23.10.2025 17:22 Відповісти
Приносив гроші у підконтрольні пункти валют, тобто у свої- він займається обналом і обміном, мабуть не ділився по вертикалі, по горизонталі (місцеві менти) як би не давав вже давно прикрили би
показати весь коментар
23.10.2025 17:22 Відповісти
Ця наволоч вкрала у них:
"Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням одягу для важкопоранених, що перебувають у шпиталях..." Джерело: https://censor.net/ua/p3581321
показати весь коментар
23.10.2025 17:23 Відповісти
Угу, але конфісковане піде не на них..а на Укрзалізницю, наприклад..
показати весь коментар
23.10.2025 17:37 Відповісти
На відосікі про "політ рожевого 'фламінго".
показати весь коментар
23.10.2025 17:39 Відповісти
Оу, Ви озвучили те, про що я промовчала..бо за таке - я б вже бан отримала..
показати весь коментар
23.10.2025 18:24 Відповісти
А вилучене бабло як завжди спи.. ой - вкраде прокурор!
показати весь коментар
23.10.2025 17:54 Відповісти
Отож серед прокурорів стільки " людей з інвалідністю"- беруться за такі жирні справи не по дитячому.
показати весь коментар
23.10.2025 18:20 Відповісти
Ніхто не боїться а ще і хизуються тим що вкрало гіьотина повинна працювать на випередки з шибеницею якесь воровите падло закони нам пише замість висіти на площі разом з усіма родичами кумами сватами всі в шоколаді а повинні бути в помиях
показати весь коментар
23.10.2025 18:28 Відповісти
"Украина - страна возможностей" Януковощ
показати весь коментар
23.10.2025 18:36 Відповісти
передбачає покарання у вигляді до двох років позбавлення волі Джерело: https://censor.net/ua/p3581317 А звідки 200лямів, це не важливо.
показати весь коментар
23.10.2025 18:44 Відповісти
... це мова йде тільки про одного депутата в одній області, і маючи трохи фантазії і здорового глузду, можна собі уявити масштаби і об'єми коштів, якими володіють рішали.
І це відбувається у воюючій країні, де прості люди донатять із своїх скромних пенсій ,волонтерять небайдужі люди.
Соромно.
показати весь коментар
23.10.2025 18:48 Відповісти
 
 