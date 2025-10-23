Не задекларировал более 200 млн грн в криптовалюте: разоблачен депутат Полтавского горсовета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Разоблачен депутат Полтавского горсовета, который не задекларировал более двухсот миллионов гривен в криптовалюте. Ему сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Конвертировал крупные суммы наличных в криптовалюту
Как отмечается, народный избранник и его жена имели верифицированные аккаунты на международной криптобирже, через которые в течение периода декларирования получали цифровые активы. Однако эти данные не были отражены в декларациях о доходах.
Установлено, что с начала полномасштабного вторжения мужчина систематически передавал крупные суммы наличности в подконтрольные пункты обмена, где средства конвертировали в криптовалюту.
"Следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с оперативниками Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области провели санкционированные обыски по местам жительства депутата, его родственников и приближенных лиц. В ходе следственных действий изъяты черновые записи, квитанции о валютных операциях, финансовые документы, банковские карты, мобильные телефоны и другие доказательства, подтверждающие незаконное происхождение активов", - рассказали в полиции.
Что грозит депутату
На основании собранных доказательств депутату сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.
Сейчас изъятое имущество анализируется, продолжаются следственные действия для установления источников происхождения активов и всех причастных к схеме лиц.
Рядовий деп місцевий намайнив-накрав 200 000 000, а навколо війна!
але рівень крадіжок на рівні депутата міста говорить в цілому про рівень корупції країни.
