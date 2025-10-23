РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8613 посетителей онлайн
Новости Фото Декларирование недостоверной информации
1 032 18

Не задекларировал более 200 млн грн в криптовалюте: разоблачен депутат Полтавского горсовета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Разоблачен депутат Полтавского горсовета, который не задекларировал более двухсот миллионов гривен в криптовалюте. Ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Конвертировал крупные суммы наличных в криптовалюту

Как отмечается, народный избранник и его жена имели верифицированные аккаунты на международной криптобирже, через которые в течение периода декларирования получали цифровые активы. Однако эти данные не были отражены в декларациях о доходах.

Депутат не задекларировал более 200 миллионов гривен в криптовалюте

Установлено, что с начала полномасштабного вторжения мужчина систематически передавал крупные суммы наличности в подконтрольные пункты обмена, где средства конвертировали в криптовалюту.

Также смотрите: Мэр Первомайска Демченко не указал более 5,3 млн грн в декларации. Ему сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТО

"Следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с оперативниками Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области провели санкционированные обыски по местам жительства депутата, его родственников и приближенных лиц. В ходе следственных действий изъяты черновые записи, квитанции о валютных операциях, финансовые документы, банковские карты, мобильные телефоны и другие доказательства, подтверждающие незаконное происхождение активов", - рассказали в полиции.

Депутат не задекларировал более 200 миллионов гривен в криптовалюте

Что грозит депутату

На основании собранных доказательств депутату сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Также смотрите: Председатель Одесского облсовета Диденко и его жена-нардеп от "СН" не задекларировали имущество на 8 млн грн. Им сообщили о подозрении. ФОТО

Сейчас изъятое имущество анализируется, продолжаются следственные действия для установления источников происхождения активов и всех причастных к схеме лиц.

Депутат не задекларировал более 200 миллионов гривен в криптовалюте
Депутат не задекларировал более 200 миллионов гривен в криптовалюте
Депутат не задекларировал более 200 миллионов гривен в криптовалюте
Депутат не задекларировал более 200 миллионов гривен в криптовалюте

Автор: 

декларация (1388) депутат (3349) Нацполиция (16870) криптовалюта (96) Полтавская область (1294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Жесть! Блді!!!!!!!!!!
Рядовий деп місцевий намайнив-накрав 200 000 000, а навколо війна!
показать весь комментарий
23.10.2025 17:13 Ответить
+7
мда...країна просто Клондайк
показать весь комментарий
23.10.2025 17:12 Ответить
+5
Не інакше як слуга удода
показать весь комментарий
23.10.2025 17:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мда...країна просто Клондайк
показать весь комментарий
23.10.2025 17:12 Ответить
А хто ж голосує за таких підАрів, не підскажете?
показать весь комментарий
23.10.2025 17:25 Ответить
Жесть! Блді!!!!!!!!!!
Рядовий деп місцевий намайнив-накрав 200 000 000, а навколо війна!
показать весь комментарий
23.10.2025 17:13 Ответить
і це тільки те що знайшли ..а так думаю мільярди
показать весь комментарий
23.10.2025 17:16 Ответить
Не інакше як слуга удода
показать весь комментарий
23.10.2025 17:14 Ответить
Калуцький Олександр , "За Майбах"...
показать весь комментарий
23.10.2025 17:18 Ответить
Ну, "за мабах" це вдупутацька Ыліта!
показать весь комментарий
23.10.2025 17:21 Ответить
Це слуга удода на майбахі
показать весь комментарий
23.10.2025 18:03 Ответить
слуга Урода вчасно не віддав вгору мзду - тепер зельоні гниди заберуть все

але рівень крадіжок на рівні депутата міста говорить в цілому про рівень корупції країни.
показать весь комментарий
23.10.2025 17:18 Ответить
Це вже не новини, це повсякденність.
показать весь комментарий
23.10.2025 17:18 Ответить
і ничого йому за це не буде...при зелених никчемах так точно...
показать весь комментарий
23.10.2025 17:22 Ответить
Приносив гроші у підконтрольні пункти валют, тобто у свої- він займається обналом і обміном, мабуть не ділився по вертикалі, по горизонталі (місцеві менти) як би не давав вже давно прикрили би
показать весь комментарий
23.10.2025 17:22 Ответить
Ця наволоч вкрала у них:
"Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням одягу для важкопоранених, що перебувають у шпиталях..." Джерело: https://censor.net/ua/p3581321
показать весь комментарий
23.10.2025 17:23 Ответить
Угу, але конфісковане піде не на них..а на Укрзалізницю, наприклад..
показать весь комментарий
23.10.2025 17:37 Ответить
На відосікі про "політ рожевого 'фламінго".
показать весь комментарий
23.10.2025 17:39 Ответить
Оу, Ви озвучили те, про що я промовчала..бо за таке - я б вже бан отримала..
показать весь комментарий
23.10.2025 18:24 Ответить
А вилучене бабло як завжди спи.. ой - вкраде прокурор!
показать весь комментарий
23.10.2025 17:54 Ответить
Отож серед прокурорів стільки " людей з інвалідністю"- беруться за такі жирні справи не по дитячому.
показать весь комментарий
23.10.2025 18:20 Ответить
 
 