Не задекларировал более 200 млн грн в криптовалюте: разоблачен депутат Полтавского горсовета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Разоблачен депутат Полтавского горсовета, который не задекларировал более двухсот миллионов гривен в криптовалюте. Ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Конвертировал крупные суммы наличных в криптовалюту

Как отмечается, народный избранник и его жена имели верифицированные аккаунты на международной криптобирже, через которые в течение периода декларирования получали цифровые активы. Однако эти данные не были отражены в декларациях о доходах.

Установлено, что с начала полномасштабного вторжения мужчина систематически передавал крупные суммы наличности в подконтрольные пункты обмена, где средства конвертировали в криптовалюту.

"Следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с оперативниками Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области провели санкционированные обыски по местам жительства депутата, его родственников и приближенных лиц. В ходе следственных действий изъяты черновые записи, квитанции о валютных операциях, финансовые документы, банковские карты, мобильные телефоны и другие доказательства, подтверждающие незаконное происхождение активов", - рассказали в полиции.

Что грозит депутату

На основании собранных доказательств депутату сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Сейчас изъятое имущество анализируется, продолжаются следственные действия для установления источников происхождения активов и всех причастных к схеме лиц.







