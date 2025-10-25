УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9204 відвідувача онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
1 714 3

Сни та реальність, стратегічна валіза, головна зброя путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Сни та реальність

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв про нові санкції США: Трамп - балакучий "миротворець", тепер переговори не потрібні

фотожаба

Валіза "стратегічного" розміру

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приголомшливу відповідь" Путін обіцяв не на поставку Tomahawk, а на спроби ударів вглиб РФ, - Пєсков

фотожаба

Майбутнє росії

фотожаба

Досягнення

фотожаба

Словник

фотожаба

Весілля скасовується

фотожаба

Класика

фотожаба

Різниця

фотожаба

Красиво...

фотожаба

Життя "чєлябінщіни"

фотожаба

"Отродясь не видали..."

фотожаба

Життя глибин

фотожаба

Головна зброя

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1951) політика (4838) путін володимир (25016) росія (68649) фотожаба (14295)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

- В интернете посмотри !
- Где ?
- Ах ... да ...
показати весь коментар
25.10.2025 12:39 Відповісти
А шо такоЄ тирньЄт?
показати весь коментар
25.10.2025 13:12 Відповісти
Непогано "пожужжжжало"!
показати весь коментар
25.10.2025 12:54 Відповісти
 
 