1 360 3

Сны и реальность, стратегический чемодан, главное оружие Путина. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

Сны и реальность

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведев о новых санкциях США: Трамп - болтливый "миротворец", теперь переговоры не нужны

Чемодан "стратегического" размера

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Потрясающий ответ" Путин обещал не на поставку Tomahawk, а на попытки ударов вглубь РФ, - Песков

Будущее России

Достижения

Словарь

Свадьба отменяется

Классика

Разница

Красиво...

Жизнь "Челябинщины"

"Отродясь не видали..."

Жизнь глубин

Главное оружие

- В интернете посмотри !
- Где ?
- Ах ... да ...
25.10.2025 12:39 Ответить
А шо такоЄ тирньЄт?
25.10.2025 13:12 Ответить
Непогано "пожужжжжало"!
25.10.2025 12:54 Ответить
 
 