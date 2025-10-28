Ворог бив по Нікопольщині та Синельниківському району: понівечена інфраструктура, виникли пожежі. ФОТОрепортаж
Вночі 28 жовтня російські загарбники вкотре атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко.
Нікопольський район
Ворог атакував Нікополь і Покровську громаду артилерією та БпЛА.
Зайнялися приватний будинок та господарська споруда. Вогонь приборкали. Пошкоджені сільгосппідприємство і газогін.
Синельниківський район
Російський безпілотник влучив по Шахтарській громаді. Понівечена інфраструктура.
