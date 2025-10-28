Враг нанес удары по Никопольскому и Синельниковскому районам: разрушена инфраструктура, возникли пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 28 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Никопольский район

Враг атаковал Никополь и Покровскую громаду артиллерией и БпЛА.

Загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Огонь потушили. Повреждены сельхозпредприятие и газопровод.

Синельниковский район

Российский беспилотник попал по Шахтерской громаде. Побита инфраструктура.

