РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9727 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
234 0

Враг нанес удары по Никопольскому и Синельниковскому районам: разрушена инфраструктура, возникли пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 28 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Никопольский район

Враг атаковал Никополь и Покровскую громаду артиллерией и БпЛА.

Загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Огонь потушили. Повреждены сельхозпредприятие и газопровод.

Синельниковский район

Российский беспилотник попал по Шахтерской громаде. Побита инфраструктура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атаки дронов и артиллерии на Днепропетровщину: поврежден объект инфраструктуры

Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область

Автор: 

обстрел (30221) Никополь (1220) Днепропетровская область (4623) Никопольский район (494) Синельниковский район (321)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 