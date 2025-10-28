Поліція викрила мережу збуту контрафактного одягу відомих брендів на 33 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

На Одещині поліцейські вилучили підробки спортивних брендів на понад 33 мільйонів гривень.

43-річний житель Одеси через мережу власних магазинів організував збут контрафактної продукції з незаконним використанням торговельних знаків світових спортивних брендів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишній призер олімпіад із хімії створив нарколабораторію з мільйонними прибутками у Вінниці. Його засудили до 9 років тюрми. ФОТОрепортаж

Організатор створив мережу магазинів на території міста Одеси, а також в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях. Товар замовлявся з-за кордону та закуповувався на оптових ринках. У подальшому, за допомогою залучених помічників, спортивні товари продавалися через інтернет та у фізичних магазинах.

Помічниками фігуранта були три жінки та троє чоловіків, які відповідали за логістику, адміністрування процесів тощо.

Загальна вартість вилученого становить 33,4 мільйона гривень. Слідство щодо діяльності групи осіб триває.









Також читайте: Чоловік напідпитку влаштував стрілянину у Києві та поранив двох перехожих. Стрільця затримали. ФОТО