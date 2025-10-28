Полиция разоблачила сеть сбыта контрафактной одежды известных брендов на 33 миллиона гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одесской области полицейские изъяли подделки спортивных брендов на более 33 миллионов гривен.

43-летний житель Одессы через сеть собственных магазинов организовал сбыт контрафактной продукции с незаконным использованием торговых знаков мировых спортивных брендов, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший призер олимпиад по химии создал нарколабораторию с миллионными доходами в Виннице. Его приговорили к 9 годам тюрьмы. ФОТОрепортаж

Организатор создал сеть магазинов на территории города Одессы, а также в Одесской, Николаевской и Винницкой областях. Товар заказывался из-за границы и закупался на оптовых рынках. В дальнейшем, с помощью привлеченных помощников, спортивные товары продавались через интернет и в физических магазинах.

Помощниками фигуранта были три женщины и трое мужчин, которые отвечали за логистику, администрирование процессов и тому подобное.

Общая стоимость изъятого составляет 33,4 миллиона гривен. Следствие в отношении деятельности группы лиц продолжается.









Также читайте: Мужчина навеселе устроил стрельбу в Киеве и ранил двух прохожих. Стрелка задержали. ФОТО