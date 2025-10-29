Ворог обстрілював Синельниківщину та Нікопольщину: постраждав чоловік, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Напередодні ввечері та вночі 29 жовтня російська армія спрямовувала безпілотники на Синельниківщину Дніпропетровської області. Під ударами Васильківська та Миколаївська громади. Пошкоджено інфраструктуру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.
Атаки на Нікопольщину
- За даними ОВА, не припинялися атаки на Нікопольщину. Агресор бив по Нікополю, Покровській - міській та сільській, Марганецькій громадах.
- Постраждав 38-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.
- "Виникла пожежа. Знищене авто, ще 2 - понівечені. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, приватний будинок", - йдеться у повідомленні.
Наслідки
За даними Повітряного командування, захисники неба знищили в області 4 безпілотники.
