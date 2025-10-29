Враг обстрелял Синельниковский и Никопольский районы: пострадал мужчина, повреждена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Накануне вечером и ночью 29 октября российская армия направляла беспилотники на Синельниковщину Днепропетровской области. Под ударами Васильковская и Николаевская громады. Повреждена инфраструктура.

Атаки на Никопольщину

По данным ОВА, не прекращались атаки на Никопольщину. Агрессор бил по Никополю, Покровской - городской и сельской, Марганецкой громадах.

Пострадал 38-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

"Возник пожар. Уничтожено авто, еще 2 - изуродованы. Повреждены инфраструктура, админздание, частный дом", - говорится в сообщении.

По данным Воздушного командования, защитники неба уничтожили в области 4 беспилотника.

