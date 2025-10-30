Організував фіктивне ухилення від мобілізації: на Прикарпатті затримали адвоката. ФОТО
На Івано-Франківщині правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував 35-річний адвокат із Рожнятова.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
Слідчі встановили, що під час консультації юрист запропонував клієнту оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідністю, аби отримати відстрочку від мобілізації. За свої "послуги" він вимагав від трьох до п’яти тисяч доларів США.
Поліцейські повідомили зловмиснику
Пізніше адвокат звернувся до дружини вже мобілізованого чоловіка та пообіцяв за 7 тисяч доларів посприяти його переведенню до тилової частини. Під час отримання частини грошей фігуранта затримали оперативники СБУ та поліції.
Під час обшуків у його помешканні та офісі вилучили гроші, документи й інші речові докази.
Зловмиснику повідомлено про підозру — отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадової особи, поєднане з вимаганням. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав адвокату запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави.
Тому і резніков з бакановим, пішли в адвокати!?!? Мабуть, вони уже злампічили собі довідку про «інваліда», і на пенсію?? Щоб Українці, яких вони розвели на посадах, як зелупні призначені зеленським, ще і далі їх УТРИМУВАЛИ!?!?!