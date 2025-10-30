Организовал фиктивное уклонение от мобилизации: на Прикарпатье задержали адвоката. ФОТО
В Ивано-Франковской области правоохранители раскрыли схему уклонения от мобилизации, организованную 35-летним адвокатом из Рожнятова.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Следователи установили, что во время консультации юрист предложил клиенту оформить фиктивную опеку над лицом с инвалидностью, чтобы получить отсрочку от мобилизации. За свои "услуги" он требовал от трех до пяти тысяч долларов США.
Полицейские сообщили злоумышленнику
Позже адвокат обратился к жене уже мобилизованного мужчины и пообещал за 7 тысяч долларов посодействовать его переводу в тыловую часть. Во время получения части денег фигуранта задержали оперативники СБУ и полиции.
Во время обысков в его жилище и офисе изъяли деньги, документы и другие вещественные доказательства.
Злоумышленнику сообщено о подозрении — получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностного лица, соединенное с вымогательством. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал адвокату меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.
Тому і резніков з бакановим, пішли в адвокати!?!? Мабуть, вони уже злампічили собі довідку про «інваліда», і на пенсію?? Щоб Українці, яких вони розвели на посадах, як зелупні призначені зеленським, ще і далі їх УТРИМУВАЛИ!?!?!