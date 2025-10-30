РУС
Организовал фиктивное уклонение от мобилизации: на Прикарпатье задержали адвоката. ФОТО

В Ивано-Франковской области правоохранители раскрыли схему уклонения от мобилизации, организованную 35-летним адвокатом из Рожнятова.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Следователи установили, что во время консультации юрист предложил клиенту оформить фиктивную опеку над лицом с инвалидностью, чтобы получить отсрочку от мобилизации. За свои "услуги" он требовал от трех до пяти тысяч долларов США.

Полицейские сообщили злоумышленнику

Позже адвокат обратился к жене уже мобилизованного мужчины и пообещал за 7 тысяч долларов посодействовать его переводу в тыловую часть. Во время получения части денег фигуранта задержали оперативники СБУ и полиции.

Во время обысков в его жилище и офисе изъяли деньги, документы и другие вещественные доказательства.

Злоумышленнику сообщено о подозрении — получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностного лица, соединенное с вымогательством. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал адвокату меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

уклонение от мобилизации

Было три "безобидных" вопроса. Но, жду "гвардию" Пенсы дебелы, пенсы на зарплате, планктон, который отчитывается за проделанную работу, и другие официальны лица. Если не забанят, то задам.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:01 Ответить
Типовий портновський на посаді, використовує своє службове становище!!
Тому і резніков з бакановим, пішли в адвокати!?!? Мабуть, вони уже злампічили собі довідку про «інваліда», і на пенсію?? Щоб Українці, яких вони розвели на посадах, як зелупні призначені зеленським, ще і далі їх УТРИМУВАЛИ!?!?!
показать весь комментарий
30.10.2025 15:06 Ответить
 
 