Организовал фиктивное уклонение от мобилизации: на Прикарпатье задержали адвоката. ФОТО

В Ивано-Франковской области правоохранители раскрыли схему уклонения от мобилизации, организованную 35-летним адвокатом из Рожнятова.

Следователи установили, что во время консультации юрист предложил клиенту оформить фиктивную опеку над лицом с инвалидностью, чтобы получить отсрочку от мобилизации. За свои "услуги" он требовал от трех до пяти тысяч долларов США.

Позже адвокат обратился к жене уже мобилизованного мужчины и пообещал за 7 тысяч долларов посодействовать его переводу в тыловую часть. Во время получения части денег фигуранта задержали оперативники СБУ и полиции.

Во время обысков в его жилище и офисе изъяли деньги, документы и другие вещественные доказательства.

Злоумышленнику сообщено о подозрении — получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностного лица, соединенное с вымогательством. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал адвокату меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

