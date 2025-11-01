Посадовицю Держекоінспекції викрили на незаконному збагаченні: у неї вдома знайшли $880 тис. та 200 тис. євро, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Національної поліції викрили керівника одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) на незаконному збагаченні.

Обшуки у працівників Державної екологічної інспекції Придніпровського округу

Як зазначається, у межах розслідування кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій працівників Державної екологічної інспекції Придніпровського округу було проведено низку обшуків.

"Під час обшуку за місцем проживання в однієї з посадовиць правоохоронці виявили та вилучили незадекларовану готівку - 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро", - йдеться у повідомленні.















Посадовицю затримали

За даними ДБР, фігурантку затримано за підозрою у незаконному збагачені (ст. 368-5 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн.