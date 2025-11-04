На Херсонщині в результаті російських атак поранено шестеро людей, пошкоджено будинки й автомобілі. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого є поранені, під вогнем опинилися десятки міст і сіл.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Приозерне, Комишани, Сонячне, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Томина Балка, Широка Балка, Олександрівка, Микільське, Понятівка, Інгулець, Новотягинка, Дар'ївка, Берислав, Золота Балка, Новоберислав, Милове, Дудчани, Новогригорівка, Бургунка, Костирка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Дивіться: Офіцер армії РФ інструктує бійців перед боєм: "Твари вы #баные, будете отказываться - я застрелю каждого. И подам "безвести". Мне пох#й!". ВIДЕО

Наслідки обстрілів Херсонщини

Ворожі удари спричинили пошкодження 27 об’єктів: восьми багатоквартирних та 14 приватних будинків, службового автомобіля поліції та трьох цивільних автівок, автобуса.

Російська армія вдарила з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами по Миколаївці.

З реактивних систем залпового вогню війська рф обстріляли Томину Балку, там пошкоджено два приватні будинки.

Окупанти скерували дрони типу "FPV" на приватні будинки в Текстильному та Дудчанах. Внаслідок ударів дві оселі пошкоджено.

З артилерії військові окупаційної армії гатили по Білозерці, там пошкоджено житловий будинок.

Ще один будинок пошкоджено у Приозерному через скид вибухівки з БпЛА.

У Новогригорівці внаслідок атаки ударним дроном пошкоджено два приватні будинки.

У прибережній частині Корабельного району Херсона в результаті артобстрілу постраждали двоє рибалок віком 37 та 75 років. В обох вибухові та черепно-мозкові травми, контузії й уламкові поранення. Пошкоджено приватний будинок.

У мікрорайоні "Корабел" артилерійським вогнем пошкоджено чотири багатоквартирні будинки.

Під артилерійським обстрілом перебував Дніпровський район. Отримала поранення 65-річна жінка. У неї діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Зазнали пошкоджень багатоквартирний і п’ять приватних будинків.

Також на зупинці громадського транспорту росіяни атакували дроном маршрутний автобус. В результаті скидання вибухівки транспортний засіб пошкоджено.

У Центральному районі внаслідок атаки FPV-дроном пошкоджено службовий автомобіль поліції та дві цивільні автівки. Артилерійськими ударами пошкоджено багатоквартирний будинок і автомобіль.

Ввечері росіяни одночасно завдали ударів із РСЗВ по Корабельному та Центральному районах. Зазнали пошкоджень два багатоквартирні будинки.







Поранені серед цивільних

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

На місцях російських ударів працювали профільні служби, які документували та усували наслідки атак.

За минулу добу поліція відреагувала на 364 заяви і повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 12 проваджень за ст. 438 "Воєнні злочини" Кримінального кодексу України.

Читайте: БпЛА атакували Чернігівщину: під ударом ринок, будинки та аграрії. Двоє загиблих та поранений. ФОТОрепортаж