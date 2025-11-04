На Херсонщине в результате российских атак ранены шесть человек, повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего есть раненые, под огнем оказались десятки городов и сел.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Приднепровское, Приозерное, Комышаны, Солнечное, Белозерка, Станислав, Софиевка, Кизомыс, Томина Балка, Широкая Балка, Александровка, Никольское, Понятовка, Ингулец, Новотягинка, Дарьевка, Берислав, Золотая Балка, Новоберислав, Миловое, Дудчаны, Новогригоровка, Бургунка, Костырка, Отрадокаменка, Осокоровка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Последствия обстрелов Херсонской области

Вражеские удары привели к повреждению 27 объектов: восьми многоквартирных и 14 частных домов, служебного автомобиля полиции и трех гражданских автомобилей, автобуса.

Российская армия нанесла удар с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами по Николаевке.

Из реактивных систем залпового огня войска РФ обстреляли Томину Балку, там повреждены два частных дома.

Оккупанты направили дроны типа "FPV" на частные дома в Текстильном и Дудчанах. В результате ударов два дома повреждены.

Из артиллерии военные оккупационной армии обстреляли Белозерку, там поврежден жилой дом.

Еще один дом поврежден в Приозерном из-за сброса взрывчатки с БПЛА.

В Новогригоровке в результате атаки ударным дроном повреждены два частных дома.

В прибрежной части Корабельного района Херсона в результате артобстрела пострадали двое рыбаков в возрасте 37 и 75 лет. У обоих взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения. Поврежден частный дом.

В микрорайоне "Корабел" артиллерийским огнем повреждены четыре многоквартирных дома.

Под артиллерийским обстрелом находился Днепровский район. Получила ранения 65-летняя женщина. У нее диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Повреждения получили многоквартирный и пять частных домов.

Также на остановке общественного транспорта россияне атаковали дроном маршрутный автобус. В результате сброса взрывчатки транспортное средство повреждено.

В Центральном районе в результате атаки FPV-дроном поврежден служебный автомобиль полиции и две гражданские машины. Артиллерийскими ударами повреждены многоквартирный дом и автомобиль.

Вечером россияне одновременно нанесли удары из РСЗО по Корабельному и Центральному районам. Повреждения получили два многоквартирных дома.







Раненые среди гражданских

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

На местах российских ударов работали профильные службы, которые документировали и устраняли последствия атак.

За прошедшие сутки полиция отреагировала на 364 заявления и сообщения граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыто 12 производств по ст. 438 "Военные преступления" Уголовного кодекса Украины.

