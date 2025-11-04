РУС
БПЛА атаковали Черниговщину: под ударом - рынок, дома и аграрии. Двое погибших и раненый. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ночью атаковали беспилотниками Черниговскую область. Под ударом - дома и местный рынок.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Так, под ударом находился Новгород-Сиверский.

Всего за сутки - 31 обстрел.

Жертвы и пострадавшие

Два человека погибли, один мужчина получил ранения в результате детонации БПЛА в Борзнянской общине.

"Просто посреди поля, когда аграрии там работали. В результате взрыва повреждена сельхозтехника. Погибли гражданские мужчины - одному было 32 года, другому - всего 21 год. Ранения получил 52-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Погибшие и раненый. Последствия обстрела Черниговской области
обстрел (30322) Черниговская область (1387)
