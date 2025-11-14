Внаслідок атаки ворога на Харківщині загинули 3 людей, ще 2 поранені. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 6 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Внаслідок обстрілів троє людей загинули, двоє – постраждали.

Неподалік села Богуславка Борівської громади загинули дві 70-річні жінки та 72-річний чоловік, постраждала 70-річна жінка; у селі Гусинка Кіндрашівської громади постраждав 54-річний чоловік.

Ворог атакував Салтівський район Харкова БпЛА, який не здетонував.

Чим окупанти били по Харківщині

  • 13 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 3 fpv-дрони;
  • 37 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено електромережі, автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок, сарай, господарчі споруди (с. Морозова Долина);
  • в Ізюмському районі пошкоджено мотоблок (с. Богуславка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв).

харківщина
