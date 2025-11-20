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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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За гроші вивозив військових із частин: на Сумщині затримало колишнього начальника районного ТЦК з Донеччини, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано колишнього начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Донецької області. Він за хабарі допомагав військовослужбовцям тікати із частин на Сумщині.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин

Раніше діяв на Донеччині

Як зазначається, майор ТЦК раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності працівниками ДБР. Коли він очолював один із районних ТЦК на Донеччині, то сприяв ухилянтам у втечі за кордон.

Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин

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Після викриття фігурант був переведений у розпорядження свого командування, однак протиправну діяльність не припинив. Цього разу він вирішив "надавати послуги" вже на території Сумської області.

Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин
Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин

Як працювала схема?

Двом військовослужбовцям майор гарантував, що вночі особисто приїде за ними до частини та вивезе у будь-яку локацію в Україні. Для безперешкодного проїзду блокпостів обіцяв використовувати свої службові документи. Також детально проінструктував військових, як непомітно залишити пункт дислокації. За свої послуги вимагав з двох чоловіків загалом 12 тис. доларів.

Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин

Скориставшись отриманими порадами, близько 3-ї години ночі військові залишили частину та вийшли до місця, де їх вже очікували. Разом із майором ТЦК у машині перебував і колишній прокурор з Донеччини, який нині працює адвокатом.

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Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин

Блокпости група проїжджала без перешкод, адже працівник ТЦК щоразу демонстрував свої службові документи, що дозволяло уникнути перевірок.

Затримання та оголошення підозри

На межі Сумської та Полтавської областей офіцер зупинився на автозаправці та наказав віддати йому гроші. Під час передачі коштів його затримали правоохоронці.

Посадовцю ТЦК повідомлено про підозру в пособництві у дезертирстві (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Слідство встановлює роль в оборудці колишнього прокурора, який перебував у автомобілі під час втечі військових.

Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин

Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин
Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин
Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин
Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин
Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин
Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин
Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин
Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин
Ексначальник ТЦК з Донеччини вивозив військових із частин

Автор: 

Сумська область (4752) Донецька область (11267) ДБР (3946) ухилянти (1418) ТЦК та СП (1188)
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Топ коментарі
+5
От ви зараз хочете писати всяке іпсо, але ви його не пишіть.
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20.11.2025 15:56 Відповісти
+4
Заплатить тисячі 2 штрафу і піде на підвищення, начальником обласного тцк. Такі "спеціалісти" у будь-якому тцк на вагу золота. Двушка ж на москву сама себе не заробить.
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20.11.2025 16:10 Відповісти
+4
Даю гарантію, що в перервах між ходками брав участь у телепередачах, де обурювався ухилянтами і якими несвідомими є наші громадяни.
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20.11.2025 16:15 Відповісти
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От ви зараз хочете писати всяке іпсо, але ви його не пишіть.
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20.11.2025 15:56 Відповісти
Заплатить тисячі 2 штрафу і піде на підвищення, начальником обласного тцк. Такі "спеціалісти" у будь-якому тцк на вагу золота. Двушка ж на москву сама себе не заробить.
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20.11.2025 16:10 Відповісти
Даю гарантію, що в перервах між ходками брав участь у телепередачах, де обурювався ухилянтами і якими несвідомими є наші громадяни.
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20.11.2025 16:15 Відповісти
дурний той хто викладає на публіку такі скріни.
дуже дурний. Двадцять секунд якщо б подумать - навіщо - то не викладали б.
Але звідки - 20 секунд думати? То ж ДБР та ВСП
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20.11.2025 16:29 Відповісти
А три з половиною роки тому хлопці бігали в ТЦК і просились в армію,деякі навіть платили щоб їх взяли на війну!!!!Як же ж їм вдалось так вбити бойовий дух,що люди готові платити багато тисяч доларів за те щоби втекти з частини???...
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20.11.2025 17:06 Відповісти
ну, писали підставні.
але те, що і як пишуть навіть підставні - мене просто пригнічує.
дурень викладав ці скріни. для слідства це взагалі зайве
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20.11.2025 17:10 Відповісти
При чому тут скріни?Чому всі хто тільки може тікає з армії????
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20.11.2025 17:14 Відповісти
Бо коли голосували за Зе, то хотіли іржати , а не воювати! Порохняві голови 73% виборців не могли мислити, що у воюючій країні не можна приводити до влади блазнів!
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21.11.2025 08:32 Відповісти
А їздило воно ще мабуть і на волонтерській "Тойоті"...
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20.11.2025 18:21 Відповісти
Коли вже дійде до законодавців , що такі злочини є проти держави і вони пришвидшують поразку України та винищення нації.
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21.11.2025 08:31 Відповісти
 
 