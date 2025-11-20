За деньги вывозил военных из частей: на Сумщине задержали бывшего начальника районного ТЦК из Донетчины, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО
Задержан бывший начальник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Донецкой области. Он за взятки помогал военнослужащим бежать из частей в Сумской области.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Ранее действовал в Донецкой области
Как отмечается, майор ТЦК ранее уже привлекался к уголовной ответственности сотрудниками ГБР. Когда он возглавлял один из районных ТЦК в Донецкой области, то способствовал уклонистам в бегстве за границу.
После разоблачения фигурант был переведен в распоряжение своего командования, но противоправную деятельность не прекратил. На этот раз он решил "предоставлять услуги" уже на территории Сумской области.
Как работала схема?
Двум военнослужащим майор гарантировал, что ночью лично приедет за ними в часть и вывезет в любую точку в Украине. Для беспрепятственного проезда блокпостов обещал использовать свои служебные документы. Также подробно проинструктировал военных, как незаметно покинуть пункт дислокации. За свои услуги требовал с двух мужчин в общей сложности 12 тыс. долларов.
Воспользовавшись полученными советами, около 3 часов ночи военные покинули часть и вышли к месту, где их уже ожидали. Вместе с майором ТЦК в машине находился и бывший прокурор из Донецкой области, который сейчас работает адвокатом.
Группа проезжала блокпосты без помех, ведь сотрудник ТЦК каждый раз демонстрировал свои служебные документы, что позволяло избежать проверок.
Задержание и объявление подозрения
На границе Сумской и Полтавской областей офицер остановился на автозаправке и приказал отдать ему деньги. Во время передачи средств его задержали правоохранители.
Должностному лицу ТЦК сообщено о подозрении в пособничестве в дезертирстве (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Следствие устанавливает роль в махинации бывшего прокурора, который находился в автомобиле во время побега военных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дуже дурний. Двадцять секунд якщо б подумать - навіщо - то не викладали б.
Але звідки - 20 секунд думати? То ж ДБР та ВСП
але те, що і як пишуть навіть підставні - мене просто пригнічує.
дурень викладав ці скріни. для слідства це взагалі зайве