За деньги вывозил военных из частей: на Сумщине задержали бывшего начальника районного ТЦК из Донетчины, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Задержан бывший начальник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Донецкой области. Он за взятки помогал военнослужащим бежать из частей в Сумской области.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, майор ТЦК ранее уже привлекался к уголовной ответственности сотрудниками ГБР. Когда он возглавлял один из районных ТЦК в Донецкой области, то способствовал уклонистам в бегстве за границу.

После разоблачения фигурант был переведен в распоряжение своего командования, но противоправную деятельность не прекратил. На этот раз он решил "предоставлять услуги" уже на территории Сумской области.

Как работала схема?

Двум военнослужащим майор гарантировал, что ночью лично приедет за ними в часть и вывезет в любую точку в Украине. Для беспрепятственного проезда блокпостов обещал использовать свои служебные документы. Также подробно проинструктировал военных, как незаметно покинуть пункт дислокации. За свои услуги требовал с двух мужчин в общей сложности 12 тыс. долларов.

Воспользовавшись полученными советами, около 3 часов ночи военные покинули часть и вышли к месту, где их уже ожидали. Вместе с майором ТЦК в машине находился и бывший прокурор из Донецкой области, который сейчас работает адвокатом.

Группа проезжала блокпосты без помех, ведь сотрудник ТЦК каждый раз демонстрировал свои служебные документы, что позволяло избежать проверок.

Задержание и объявление подозрения

На границе Сумской и Полтавской областей офицер остановился на автозаправке и приказал отдать ему деньги. Во время передачи средств его задержали правоохранители.

Должностному лицу ТЦК сообщено о подозрении в пособничестве в дезертирстве (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Следствие устанавливает роль в махинации бывшего прокурора, который находился в автомобиле во время побега военных.

От ви зараз хочете писати всяке іпсо, але ви його не пишіть.
Заплатить тисячі 2 штрафу і піде на підвищення, начальником обласного тцк. Такі "спеціалісти" у будь-якому тцк на вагу золота. Двушка ж на москву сама себе не заробить.
Даю гарантію, що в перервах між ходками брав участь у телепередачах, де обурювався ухилянтами і якими несвідомими є наші громадяни.
От ви зараз хочете писати всяке іпсо, але ви його не пишіть.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:56 Ответить
Заплатить тисячі 2 штрафу і піде на підвищення, начальником обласного тцк. Такі "спеціалісти" у будь-якому тцк на вагу золота. Двушка ж на москву сама себе не заробить.
показать весь комментарий
20.11.2025 16:10 Ответить
Даю гарантію, що в перервах між ходками брав участь у телепередачах, де обурювався ухилянтами і якими несвідомими є наші громадяни.
показать весь комментарий
20.11.2025 16:15 Ответить
дурний той хто викладає на публіку такі скріни.
дуже дурний. Двадцять секунд якщо б подумать - навіщо - то не викладали б.
Але звідки - 20 секунд думати? То ж ДБР та ВСП
показать весь комментарий
20.11.2025 16:29 Ответить
А три з половиною роки тому хлопці бігали в ТЦК і просились в армію,деякі навіть платили щоб їх взяли на війну!!!!Як же ж їм вдалось так вбити бойовий дух,що люди готові платити багато тисяч доларів за те щоби втекти з частини???...
показать весь комментарий
20.11.2025 17:06 Ответить
ну, писали підставні.
але те, що і як пишуть навіть підставні - мене просто пригнічує.
дурень викладав ці скріни. для слідства це взагалі зайве
показать весь комментарий
20.11.2025 17:10 Ответить
При чому тут скріни?Чому всі хто тільки може тікає з армії????
показать весь комментарий
20.11.2025 17:14 Ответить
Бо коли голосували за Зе, то хотіли іржати , а не воювати! Порохняві голови 73% виборців не могли мислити, що у воюючій країні не можна приводити до влади блазнів!
показать весь комментарий
21.11.2025 08:32 Ответить
А їздило воно ще мабуть і на волонтерській "Тойоті"...
показать весь комментарий
20.11.2025 18:21 Ответить
Коли вже дійде до законодавців , що такі злочини є проти держави і вони пришвидшують поразку України та винищення нації.
показать весь комментарий
21.11.2025 08:31 Ответить
 
 