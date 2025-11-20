За деньги вывозил военных из частей: на Сумщине задержали бывшего начальника районного ТЦК из Донетчины, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Задержан бывший начальник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Донецкой области. Он за взятки помогал военнослужащим бежать из частей в Сумской области.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ранее действовал в Донецкой области

Как отмечается, майор ТЦК ранее уже привлекался к уголовной ответственности сотрудниками ГБР. Когда он возглавлял один из районных ТЦК в Донецкой области, то способствовал уклонистам в бегстве за границу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За $2-15 тыс. предлагали бежать за границу: задержаны четыре организатора "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

После разоблачения фигурант был переведен в распоряжение своего командования, но противоправную деятельность не прекратил. На этот раз он решил "предоставлять услуги" уже на территории Сумской области.





Как работала схема?

Двум военнослужащим майор гарантировал, что ночью лично приедет за ними в часть и вывезет в любую точку в Украине. Для беспрепятственного проезда блокпостов обещал использовать свои служебные документы. Также подробно проинструктировал военных, как незаметно покинуть пункт дислокации. За свои услуги требовал с двух мужчин в общей сложности 12 тыс. долларов.

Воспользовавшись полученными советами, около 3 часов ночи военные покинули часть и вышли к месту, где их уже ожидали. Вместе с майором ТЦК в машине находился и бывший прокурор из Донецкой области, который сейчас работает адвокатом.

Смотрите также: На Волыни задержали перевозчика военнообязанных через границу вместе с "клиентами". ФОТОрепортаж

Группа проезжала блокпосты без помех, ведь сотрудник ТЦК каждый раз демонстрировал свои служебные документы, что позволяло избежать проверок.

Задержание и объявление подозрения

На границе Сумской и Полтавской областей офицер остановился на автозаправке и приказал отдать ему деньги. Во время передачи средств его задержали правоохранители.

Должностному лицу ТЦК сообщено о подозрении в пособничестве в дезертирстве (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 10 тысяч евро за "услугу": пограничники разоблачили схему по незаконному пересечению границы. ФОТОрепортаж

Следствие устанавливает роль в махинации бывшего прокурора, который находился в автомобиле во время побега военных.

















