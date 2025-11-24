Доба на Донеччині: поранено 6 людей, пошкоджено 35 будинків через російські обстріли. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого є поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 24 листопада розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено приватний будинок.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено авто. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Слов'янську поранено 5 людей, пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, 5 промислових будівель і 6 автівок. У Краматорську пошкоджено 19 приватних будинків. У Черкаському пошкоджено 6 приватних будинків, 4 автомобілі, крамницю та адмінбудівлю. У Костянтинівці поранено людину.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 7 будинків. Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 184 людини, у тому числі 82 дитини.

Також читайте: Ворог атакував позиції ЗСУ на 12 напрямках. Найбільше штурмів відбито на Покровському, - Генштаб. МАПИ









Дивіться: Окупанти знищили житлову багатоповерхівку у Мирнограді авіабомбою ФАБ-3000М54. ВIДЕО