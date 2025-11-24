Сутки на Донетчине: ранены 6 человек, повреждены 35 домов из-за российских обстрелов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 24 ноября рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Покровский район

В Доброполье поврежден частный дом.

Краматорский район

В Лимане поврежден автомобиль. В Малиновке Николаевской громады поврежден инфраструктурный объект. В Славянске ранены 5 человек, повреждены 2 многоэтажки, частный дом, 5 промышленных зданий и 6 автомобилей. В Краматорске повреждены 19 частных домов. В Черкасском повреждены 6 частных домов, 4 автомобиля, магазин и административное здание. В Константиновке ранен человек.

Бахмутский район

В Северске повреждены 7 домов. Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 184 человека, в том числе 82 ребенка.

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