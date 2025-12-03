3 загиблих та 3 поранених мирних жителів: наслідки російських ударів по Херсонщині. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють тероризувати мирне населення правобережжя Херсонської області.

Минулої доби війська РФ обстрілювали Херсонський та Бериславський райони з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, застосовували БпЛА різних типів, передає Цензор.НЕТ.

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Від атак противника потерпали Херсон, Антонівка, Софіївка, Кізомис, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Комишани, Велетенське, Садове, Новодмитрівка, Дніпровське, Томина Балка, Новорайськ, Чарівне, Янтарне, Розлив, Козацьке, Веселе.

Пошкодження через обстріли

Поліція зафіксувала пошкодження багатоквартирного та 12 приватних будинків, службового автомобіля поліції та цивільної автівки, медичного й навчального закладів, майна комунального підприємства.

З артилерії війська РФ били по Комишанах. Через влучання снаряда в будинок постраждала 43-річна жінка. Її доправили до лікарні з контузією та мінно-вибуховою травмою. У селищі пошкоджено два приватні будинки.

У Білозерці внаслідок артобстрілу постраждав 49-річний чоловік. Він отримав вибухову травму і струс головного мозку. Пошкоджено п’ять приватних будинків та вчергове пошкоджено адміністративну будівлю.

В результаті атак дронами типу "FPV" пошкоджено два житлові будинки у Станіславі й Томиній Балці.

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Стало відомо про загибель 77-річного жителя Дудчан, ймовірно, внаслідок ворожого обстрілу 1-го грудня. Нині тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Від самого ранку російська армія з артилерії била по Дніпровському району Херсона. Внаслідок ударів загинула 76-річна жінка та пошкоджено три приватні будинки. В результаті вечірнього артобстрілу житлових кварталів смертельні поранення отримала 37-річна жінка.

Через скид вибухівки з БпЛА постраждав 51-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму й уламкове поранення ніг. Внаслідок чергових скидів із безпілотників пошкоджено медичний заклад та цивільний автомобіль.

Окупанти обстріляли район із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено майно комунального підприємства.

У Центральному районі ворожий FPV-дрон вдарив поблизу зупинки громадського транспорту. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також у центрі міста росіяни скинули боєприпас із БпЛА на службовий автомобіль поліції, який пошкоджено.

У Корабельному районі через атаку дроном типу "FPV" пошкоджено багатоквартирний будинок.

У мікрорайоні "Корабел" внаслідок скиду вибухівки з безпілотника пошкоджено будівлю навчального закладу.

На місцях російських атак працювали всі профільні служби.

За минулу добу поліція відреагувала на 387 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей.

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