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Новини Фото Спроба теракту
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20-річний киянин планував підірвати авто із українськими військовими в Миколаєві, - СБУ. ФОТО

У Миколаєві запобігли теракту. Агент ФСБ намагався підірвати авто із воїнами Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Фігурант мав закласти вибухівку під службове авто українських захисників, що боронять країну на південному фронті.

СБУ завчасно викрила плани ворога та затримали агента в орендованій квартирі, коли той споряджав бомбу дистанційної дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 15 років засуджено "ексрегіонала", який коригував атаки рашистів на Сумщину, - СБУ

Хто виконував завдання ворога?

Ворожим поплічником виявився 20-річний різноробочий з Києва, який потрапив до уваги ФСБ, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Юнак готував теракт проти військових у Миколаєві

Після вербування молодик у режимі відеозв’язку пройшов інструктаж від куратора з РФ щодо виготовлення СВП із підручних засобів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомагали атакувати оборону Ізюма: СБУ затримала двох агентів РФ на Харківщині. ФОТО

Згодом рашисти "відрядили" агента до Миколаєва, де він за гроші російської спецслужби орендував квартиру. Там він почав споряджати саморобну бомбу, яку підсилив металевими гайками та обладнав мобільним телефоном для дистанційної активації.

Вибухівку він мав замаскувати під вогнегасник та заховати під запарковане авто воїнів ЗСУ і віддалено підірвати її з наближенням військових до "локації".

Читайте також: Допомагали атакувати оборону Ізюма: СБУ затримала двох агентів РФ на Харківщині. ФОТО

Під час обшуків СБУ виявила у помешканні хлопця комплектуючі до СВП і смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Юнак готував теракт проти військових у Миколаєві

Наразі агенту РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Він перебуває під вартою без права внесення застави. Молодику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: До 15 років засуджено зрадника, який коригував атаки РФ по Черкащині, - СБУ

Автор: 

Миколаїв (1908) Миколаївська область (2461) СБУ (13970) теракт (1172) Миколаївський район (217)
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Топ коментарі
+17
Знову через телеграм канал бидло шукає легких заробітків ,але телеграм не можна закривати там активно просуваются пропрезиденські наративи ,тобто боротись треба з причинами ,а не наслідками.
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05.12.2025 10:28 Відповісти
+12
Найсмішніше те, що всі державні інституції користуються фсб_тєлєґрамом
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05.12.2025 10:30 Відповісти
+9
вороги через тікток просувають московські україноненавистницькі наративи,..
а через тєлєграм - шукають вбивць та самовбивць..
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05.12.2025 11:02 Відповісти
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Знову через телеграм канал бидло шукає легких заробітків ,але телеграм не можна закривати там активно просуваются пропрезиденські наративи ,тобто боротись треба з причинами ,а не наслідками.
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05.12.2025 10:28 Відповісти
Найсмішніше те, що всі державні інституції користуються фсб_тєлєґрамом
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05.12.2025 10:30 Відповісти
а може так простіше, хоч можуть якось прослідкувати, а перейдуть на інші способи, поки знадеш як там шукати і контроювати скільки біди станеться?
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05.12.2025 12:07 Відповісти
Телеграм вбиває!
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05.12.2025 10:29 Відповісти
не телеграм а слабкий інтелект, якби не телеграм шукали ідіотів десь ще. ОК не любить Україну - буває. Але жертвувати життям ради 100-1000 баксів ОЦЕ КРЕТИНІЗМ
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05.12.2025 10:35 Відповісти
Без гебеграму виконавців би москва знаходила НА ПОРЯДОК менше.
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05.12.2025 10:37 Відповісти
вороги через тікток просувають московські україноненавистницькі наративи,..
а через тєлєграм - шукають вбивць та самовбивць..
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05.12.2025 11:02 Відповісти
Вот теперь эту тварь надо посадить в его автомобиль и подорвать..
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05.12.2025 11:13 Відповісти
Які, ****, 12 років!!!
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05.12.2025 11:17 Відповісти
І знову хлопчик в трусиках 20 рочків всього. Він же дитина, генофонд, наше надія і майбутнє
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05.12.2025 11:23 Відповісти
Розстріляти курву!
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05.12.2025 11:30 Відповісти
На розмінування почвару...
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05.12.2025 11:33 Відповісти
Проведите следственный эксперимент.
Посадите этого иуду на его пакет и попробуйте пакет подорвать, чтобы проверить, взрывчатка настоящая или нет.
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05.12.2025 12:05 Відповісти
зелена наволоч нияк не хоче закрити телеграм смитник....бо як же вони з кураторами спілкуватися будуть
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05.12.2025 12:41 Відповісти
Ай, ай, ай.. " ані жє дєті!!!!
Вон, Влад Ссаніч, так стараєцця, хочєт, что б мабалізовівалі токо взрослих, 50 і вішє, а єто жє ДЄТІ!!!
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05.12.2025 13:08 Відповісти
Золотий генофонд, як сказав Корнієнка.
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06.12.2025 20:38 Відповісти
 
 