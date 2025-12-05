20-річний киянин планував підірвати авто із українськими військовими в Миколаєві, - СБУ. ФОТО

У Миколаєві запобігли теракту. Агент ФСБ намагався підірвати авто із воїнами Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Фігурант мав закласти вибухівку під службове авто українських захисників, що боронять країну на південному фронті.

СБУ завчасно викрила плани ворога та затримали агента в орендованій квартирі, коли той споряджав бомбу дистанційної дії.

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Хто виконував завдання ворога?

Ворожим поплічником виявився 20-річний різноробочий з Києва, який потрапив до уваги ФСБ, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після вербування молодик у режимі відеозв’язку пройшов інструктаж від куратора з РФ щодо виготовлення СВП із підручних засобів.

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Згодом рашисти "відрядили" агента до Миколаєва, де він за гроші російської спецслужби орендував квартиру. Там він почав споряджати саморобну бомбу, яку підсилив металевими гайками та обладнав мобільним телефоном для дистанційної активації.

Вибухівку він мав замаскувати під вогнегасник та заховати під запарковане авто воїнів ЗСУ і віддалено підірвати її з наближенням військових до "локації".

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Під час обшуків СБУ виявила у помешканні хлопця комплектуючі до СВП і смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Наразі агенту РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Він перебуває під вартою без права внесення застави. Молодику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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