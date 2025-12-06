Рашисти атакували Житомирщину: пошкоджено будинки. ФОТО
Житомирщина сьогодні знову перебувала під ударом ворога.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкоджено будинки
Як зазначається, сьогодні вранці внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі пошкоджено 5 приватних житлових будинків.
Інформація про загиблих та травмованих не надходила.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 5 рятувальників та 1 пожежний автомобіль.
Перші наслідки масованої атаки РФ
Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ ракетами й дронами по низці населених пунктів області постраждали щонайменше троє людей.
У Вишгородському районі ушпиталено жінку 1979 року народження - у неї уламкові поранення руки, грудної клітки та спини, а також закрита травма шийного відділу хребта.
Ще одна постраждала - 40-річна жінка - дістала рвану рану щоки. Медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася.
У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки, стан не потребує стаціонарного лікування.
Через удар по залізничній інфраструктурі у Фастові "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто цієї ночі.
Уночі атаки також зазнали Запорізький район, а також Дніпро та область. На Запоріжжі, за словами голови ОВА Івана Федорова, обійшлося без постраждалих. У Дніпропетровській області наслідки обстрілів наразі уточнюються.
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