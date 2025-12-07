Вифлеємський вогонь миру прибув до Києва. ФОТОрепортаж

До Києва у неділю, 7 грудня, прибув Вифлеємський вогонь миру, який традиційно передають українським громадам напередодні Різдвяних свят.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресслужбі "Укрзалізниці", яка підтвердила прибуття християнської святині потягом.

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Після Києва Вогонь вирушить до інших міст країни, де його зустрінуть пластуни та місцеві громади. У компанії нагадали, що ця традиція в Україні триває вже майже чотири десятиліття, і саме пластуни щороку передають вогонь як символ миру та єдності.

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Традиція, що об’єднує країну

Цьогоріч Вифлеємський вогонь уже впʼяте доставлятимуть різними маршрутами Укрзалізниці, що дозволяє швидко та безпечно поширити його по всій Україні. Завдяки мережі залізниць вогонь доходить до найвіддаленіших громад, підтримуючи дух свята навіть у складні часи.

У пресслужбі зазначили, що вокзали знову стали місцем, звідки святиня вирушає до українців, а кожен охочий може взяти вогонь миру до своєї оселі.

"Вокзали Укрзалізниці щороку стають місцем зустрічі світла… З року в рік Вифлеємський вогонь нагадує нам про важливість єдності та підтримки", — йдеться у повідомленні.

Традиційну церемонію передачі вогню провели скаути організації "Пласт". Після прибуття до Києва вогонь розподілять між парафіями, волонтерами та громадськими організаціями.

Вогонь миру проходить довгий шлях: його запалюють у Вифлеємі, потім доставляють до Австрії, а звідти він мандрує до різних країн світу.







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