Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев. ФОТОрепортаж

В Киев в воскресенье, 7 декабря, прибыл Вифлеемский огонь мира, который традиционно передают украинским громадам накануне Рождественских праздников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-службе "Укрзализныци", которая подтвердила прибытие христианской святыни поездом.

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После Киева Огонь отправится в другие города страны, где его встретят пластуны и местные громады. В компании напомнили, что эта традиция в Украине продолжается уже почти четыре десятилетия, и именно пластуны ежегодно передают огонь как символ мира и единства.

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Традиция, которая объединяет страну

В этом году Вифлеемский огонь уже в пятый раз будут доставлять по различным маршрутам Укрзализныци, что позволяет быстро и безопасно распространить его по всей Украине. Благодаря сети железных дорог огонь доходит до самых отдаленных громад, поддерживая дух праздника даже в сложные времена.

В пресс-службе отметили, что вокзалы снова стали местом, откуда святыня отправляется к украинцам, и каждый желающий может взять огонь мира в свой дом.

"Вокзалы Укрзализныци ежегодно становятся местом встречи света... Из года в год Вифлеемский огонь напоминает нам о важности единства и поддержки", — говорится в сообщении.

Традиционную церемонию передачи огня провели скауты организации "Пласт". По прибытии в Киев огонь распределят между приходами, волонтерами и общественными организациями.

Огонь мира проходит долгий путь: его зажигают в Вифлееме, затем доставляют в Австрию, а оттуда он путешествует по разным странам мира.







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