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Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев. ФОТОрепортаж

Вифлеемский огонь мира

В Киев в воскресенье, 7 декабря, прибыл Вифлеемский огонь мира, который традиционно передают украинским громадам накануне Рождественских праздников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-службе "Укрзализныци", которая подтвердила прибытие христианской святыни поездом.

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После Киева Огонь отправится в другие города страны, где его встретят пластуны и местные громады. В компании напомнили, что эта традиция в Украине продолжается уже почти четыре десятилетия, и именно пластуны ежегодно передают огонь как символ мира и единства.

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Традиция, которая объединяет страну

В этом году Вифлеемский огонь уже в пятый раз будут доставлять по различным маршрутам Укрзализныци, что позволяет быстро и безопасно распространить его по всей Украине. Благодаря сети железных дорог огонь доходит до самых отдаленных громад, поддерживая дух праздника даже в сложные времена.

Вифлеемский огонь мира

В пресс-службе отметили, что вокзалы снова стали местом, откуда святыня отправляется к украинцам, и каждый желающий может взять огонь мира в свой дом.

"Вокзалы Укрзализныци ежегодно становятся местом встречи света... Из года в год Вифлеемский огонь напоминает нам о важности единства и поддержки", — говорится в сообщении.

Вифлеемский огонь мира

Традиционную церемонию передачи огня провели скауты организации "Пласт". По прибытии в Киев огонь распределят между приходами, волонтерами и общественными организациями.

  • Огонь мира проходит долгий путь: его зажигают в Вифлееме, затем доставляют в Австрию, а оттуда он путешествует по разным странам мира. 

Вифлеемский огонь мира

Ранее мы сообщали, что Папа Римский Франциск завещал выделить средства на приобретение автомобилей скорой помощи для Украины.

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Автор: 

Пласт (56) Укрзализныця (2890) Вифлеемский огонь (23) война в Украине (8496)
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Топ комментарии
+10
Коли нарешті вже закінчиться цей цирк?
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07.12.2025 18:55 Ответить
+8
хай роблять що хочуть, або люди до кацапів в рпц не ходили.
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07.12.2025 19:06 Ответить
+5
Хоч би хтось ракет українським громадянам передав. Ото б благодатний вогонь вони принесли диким безбожним народам рф.
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07.12.2025 19:18 Ответить

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