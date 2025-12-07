РУС
Новости Бои на востоке Украины
На фронте более 160 боестолкновений за сутки, больше всего вражеских атак на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на фронте по состоянию на 7 декабря

Всего за прошедшие сутки, 6 декабря 2025 года, на фронте было зафиксировано 161 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес два ракетных и 60 авиационных ударов, применил 57 ракет и сбросил 143 управляемые авиабомбы. Кроме того, осуществил 4291 обстрел, в том числе 117 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6360 дронов-камикадзе.

Авиационные удары подверглись, в частности, районы населенных пунктов Маломихайловка, Даниловка, Зализнычное, Гуляйполе, Веселянка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1080 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 33 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 540 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 30 ракет и 98 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар, в общей сложности сбросил четыре управляемые авиабомбы и осуществил 165 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Генштаб карты

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодязного.

Генштаб карты

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Колесниковка.

Генштаб карты

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Твердохлебово, Заречное и в направлениях Новоселовки, Дробышево, Новосергиевки, Нового Мира и Ставок.

Генштаб карты

На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

Генштаб карты

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение вблизи Миньковки.

Генштаб карты

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 23 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону населенных пунктов Степановка, Софиевка и Бересток.

Генштаб карты

"На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в сторону Нового Шахово, Новопавловки и в районах населенных пунктов Гришино, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное", - говорится в сообщении.

Генштаб карты

Обстановка на юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Вороное, Рыбное, Александроград, Сосновка, Степовое, Успеновка, Павловка и в направлении Даниловки.

Генштаб карты

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 14 атак россиян в районе населенных пунктов Гуляйполе, Солодкое и в направлении Доброполья.

Генштаб карты

На Ореховском направлении враг осуществил одну попытку прорвать оборону наших защитников в районе Степного.

Генштаб карты

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб ВС (7336) боевые действия (5257) война в Украине (7141)
@ "Бійці 67-го ОМБр ЗСУ зачистили і взяли під повний контроль населений пункт Тихе в Дніпропетровській області на Олександрівському напрямку.
Раніше російські війська заявили про взяття Тихого під контроль та зняли кадри демонстрації прапорів у східній та західній частинах, де наразі вільно переміщуються українські бійці.

У північній частині Покровська бійці 7-го корпусу ДШВ ЗСУ після зачистки зняли кадри демонстрації прапора біля багатоповерхового будинку у центрі Динасового селища.
Повного взяття Покровська російськими військами немає, але ситуація залишається дуже складною, йдуть важкі бої.

У Мирнограді російські війська закріпилися в житловій забудові на схід від мікрорайону Західний і продовжують штурмувати останній.
Загалом ситуація у районі Мирнограда погіршується, зокрема й рахунок ситуації на північно-східній околиці Покровська.
У південній частині Мирнограда розширено зону контролю противника.

На Слов'янському напрямку противник закрив «кишеню» між Федорівкою та Сакко та Ванцетті.

На Сіверському напрямку російські війська закріпилися в східній частині Сіверська і зайняли опорні пункти на південь і на схід від міста.
Бої йдуть у центральній та південній частинах Сіверська.

На Вовчанському напрямку противник продовжує штурмувати населений пункт Лиман з позицій у Синельниковому та з Татарського лісу. Розширено сіру зону.
У Вовчанську тривають бої за південну частину міста."
