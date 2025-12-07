На фронте более 160 боестолкновений за сутки, больше всего вражеских атак на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА
Всего за прошедшие сутки, 6 декабря 2025 года, на фронте было зафиксировано 161 боевое столкновение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
Вчера противник нанес два ракетных и 60 авиационных ударов, применил 57 ракет и сбросил 143 управляемые авиабомбы. Кроме того, осуществил 4291 обстрел, в том числе 117 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6360 дронов-камикадзе.
Авиационные удары подверглись, в частности, районы населенных пунктов Маломихайловка, Даниловка, Зализнычное, Гуляйполе, Веселянка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.
Удары по врагу
За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1080 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 33 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 540 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 30 ракет и 98 единиц автомобильной техники оккупантов.
Обстановка на Севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар, в общей сложности сбросил четыре управляемые авиабомбы и осуществил 165 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.
Обстановка в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодязного.
На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Колесниковка.
Обстановка на Востоке
Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Твердохлебово, Заречное и в направлениях Новоселовки, Дробышево, Новосергиевки, Нового Мира и Ставок.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.
На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение вблизи Миньковки.
Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 23 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону населенных пунктов Степановка, Софиевка и Бересток.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в сторону Нового Шахово, Новопавловки и в районах населенных пунктов Гришино, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное", - говорится в сообщении.
Обстановка на юге
По данным Генштаба, на Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Вороное, Рыбное, Александроград, Сосновка, Степовое, Успеновка, Павловка и в направлении Даниловки.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 14 атак россиян в районе населенных пунктов Гуляйполе, Солодкое и в направлении Доброполья.
На Ореховском направлении враг осуществил одну попытку прорвать оборону наших защитников в районе Степного.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Раніше російські війська заявили про взяття Тихого під контроль та зняли кадри демонстрації прапорів у східній та західній частинах, де наразі вільно переміщуються українські бійці.
У північній частині Покровська бійці 7-го корпусу ДШВ ЗСУ після зачистки зняли кадри демонстрації прапора біля багатоповерхового будинку у центрі Динасового селища.
Повного взяття Покровська російськими військами немає, але ситуація залишається дуже складною, йдуть важкі бої.
У Мирнограді російські війська закріпилися в житловій забудові на схід від мікрорайону Західний і продовжують штурмувати останній.
Загалом ситуація у районі Мирнограда погіршується, зокрема й рахунок ситуації на північно-східній околиці Покровська.
У південній частині Мирнограда розширено зону контролю противника.
На Слов'янському напрямку противник закрив «кишеню» між Федорівкою та Сакко та Ванцетті.
На Сіверському напрямку російські війська закріпилися в східній частині Сіверська і зайняли опорні пункти на південь і на схід від міста.
Бої йдуть у центральній та південній частинах Сіверська.
На Вовчанському напрямку противник продовжує штурмувати населений пункт Лиман з позицій у Синельниковому та з Татарського лісу. Розширено сіру зону.
У Вовчанську тривають бої за південну частину міста."