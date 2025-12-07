На фронте более 160 боестолкновений за сутки, больше всего вражеских атак на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 6 декабря 2025 года, на фронте было зафиксировано 161 боевое столкновение.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес два ракетных и 60 авиационных ударов, применил 57 ракет и сбросил 143 управляемые авиабомбы. Кроме того, осуществил 4291 обстрел, в том числе 117 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6360 дронов-камикадзе.

Авиационные удары подверглись, в частности, районы населенных пунктов Маломихайловка, Даниловка, Зализнычное, Гуляйполе, Веселянка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1080 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 33 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 540 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 30 ракет и 98 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар, в общей сложности сбросил четыре управляемые авиабомбы и осуществил 165 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Колесниковка.

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Твердохлебово, Заречное и в направлениях Новоселовки, Дробышево, Новосергиевки, Нового Мира и Ставок.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение вблизи Миньковки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 23 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону населенных пунктов Степановка, Софиевка и Бересток.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в сторону Нового Шахово, Новопавловки и в районах населенных пунктов Гришино, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Вороное, Рыбное, Александроград, Сосновка, Степовое, Успеновка, Павловка и в направлении Даниловки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 14 атак россиян в районе населенных пунктов Гуляйполе, Солодкое и в направлении Доброполья.

На Ореховском направлении враг осуществил одну попытку прорвать оборону наших защитников в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

