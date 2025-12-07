Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 180 870 человек (+1 080 за сутки), 11 401 танк, 34 907 артсистем, 23 688 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 180 870 российских оккупантов.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 7.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 180 870 (+1 080) человек

танков - 11 401 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 23 688 (+0) ед.

артиллерийских систем - 34 907 (+33) ед.

РСЗО - 1 562 (+2) ед.

средства ПВО - 1 253 (+0) ед.

самолетов - 431 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 87 927 (+540) ед.

крылатые ракеты - 4 054 (+30) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 69 135 (+98) ед.

специальная техника - 4 015 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

