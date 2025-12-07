Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 180 870 человек (+1 080 за сутки), 11 401 танк, 34 907 артсистем, 23 688 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 180 870 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 7.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 180 870 (+1 080) человек
- танков - 11 401 (+3) ед.
- боевых бронированных машин - 23 688 (+0) ед.
- артиллерийских систем - 34 907 (+33) ед.
- РСЗО - 1 562 (+2) ед.
- средства ПВО - 1 253 (+0) ед.
- самолетов - 431 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 87 927 (+540) ед.
- крылатые ракеты - 4 054 (+30) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 69 135 (+98) ед.
- специальная техника - 4 015 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
