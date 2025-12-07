РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 180 870 человек (+1 080 за сутки), 11 401 танк, 34 907 артсистем, 23 688 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российский танк горит

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 180 870 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 7.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 180 870 (+1 080) человек
  • танков - 11 401 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 688 (+0) ед.
  • артиллерийских систем - 34 907 (+33) ед.
  • РСЗО - 1 562 (+2) ед.
  • средства ПВО - 1 253 (+0) ед.
  • самолетов - 431 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 87 927 (+540) ед.
  • крылатые ракеты - 4 054 (+30) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 69 135 (+98) ед.
  • специальная техника - 4 015 (+0) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

армия РФ (21548) Генштаб ВС (7336) ликвидация (4181) война в Украине (7141)
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
07.12.2025 07:46 Ответить
Слава силам оборони !
07.12.2025 07:53 Ответить
Колиж у них очі розкриються не та шукають ворогів китайв повній мірізабера сибір і схід мусліми всі з аулів перебралися в міста а ці зомбіки пруться на смерть
07.12.2025 08:21 Ответить
Никогда. Им не нужны новые территории, как площадь в квадратных километрах. Им нужна порабощенная Украина, как управляемая колония...
07.12.2025 09:07 Ответить
 
 